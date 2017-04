Himalayalar yolcusu gaziler Erciyes Dağı’ndaydı

Siyasi ve ticari bir amaç gütmeden, yalnızca toplumsal farkındalık yaratma misyonuyla kurulan 37derece inisiyatifinin “Proje Omuz Omuza” hazırlık kampları devam ediyor. Projenin, Everest Base Camp yürüyüşü için ikinci hazırlık kampı 25–28 Mart tarihleri arasında Erciyes Dağı’nda gerçekleştirildi.

Toplam 3 gün süren hazırlık kampında, proje gönüllüleri ve ampute gaziler yaklaşık 3.500 metre yükseklikteki karlı zeminde günde 5–6 saat yürüyerek hem yüksek irtifaya hem de soğuk hava şartlarına hazırlık yaptı.







37derece inisiyatifinin kurucusu ve sözcüsü Velit Gazel, proje ile ilgili şunları söyledi: “37derece’nin ilk projesi ‘Proje Omuz Omuza’ gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Gazilerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz zorlu Everest Base Camp yürüyüşü öncesi Erciyes’te ilk irtifa yürüyüşümüzü gerçekleştirerek hazırlık kampımızı tamamlamış olduk. Everest’te 5.500 metrede yapacağımız zorlu yürüyüş için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 37derece sivil inisiyatifi olarak, engelli bireylerin çaresiz olmadığını düşünüyor ve istersek her şeyi başarabileceğimize inanıyoruz.”



Proje Omuz Omuza ekibiyle birlikte Everest Base Camp’e gidecek olan Gazi Koray Gürbüz ise etkinlik ile ilgili şunları söyledi: “Everest Base Camp yürüyüşümüze sayılı günler kala toplumun her kesiminden aldığımız yorumlar ve mesajlar bizleri hedefimize daha da yaklaştırıyor. Gaziler olarak, insanlara moral vermek ve onların yaşam motivasyonunu artırmak istiyoruz. Bizler 5.500 metreye çıkacağız ve orada Türk bayrağı ile Atatürk posterini dalgalandıracağız. Projeye başladığımız ilk andan itibaren bizleri her fırsatta motive eden, bizden güzel dileklerini hiçbir zaman esirgemeyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.”



Everest Base Camp yürüyüşüne geri sayım başladı

Erciyes Dağı’nda gerçekleştirilen ikinci hazırlık kampının ardından, Everest Base Camp yürüyüşü için geri sayıma başlandı. Everest Base Camp yürüyüşü 18 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yürüyüş 12 gün sürecek ve yürüyüş boyunca birçok farklı bölgede günde ortalama 6-7 saat yürünecek. Projenin amacı, Lukla’dan yola çıkıp 5.364 metre yüksekliğe yürüyerek Everest Base Camp’e ulaşmak.







Proje Omuz Omuza’da kimler var?

Proje Omuz Omuza hiçbir kar amacı gütmeyen bir avuç gönüllü tarafından hayata geçirildi. Bu gönüllülerin en büyük ortak noktası ise ülkelerini ve bu ülkenin insanlarını çok seviyor olmaları. İlk olarak Gazella Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel tarafından ortaya atılan projeye, daha sonra Atak Akademi Kurucuları Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ve Emekli Deniz Yarbay Kemalettin Yakar bilgi birikimlerini ve tecrübelerini katarak önemli bir ivme kazandırdı. Projenin enine boyuna tartışılmasından sonra, Gazi Koray Gürbüz’ün yönlendirmesiyle başka gazi ulaşılarak proje hayata geçirildi.

15 kişiden oluşan Proje Omuz Omuza ekibi, yüksek bir motivasyonla yürüyüş gününe hazırlanıyor. Projenin arkasında, her kesimden ve farklı meslek gruplarından oluşan gönüllü ekibin haricinde, büyük bir kitlenin gücü ve desteği hissediliyor.

