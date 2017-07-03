Hipertansiyonu olan hastalara tatil önerileri

Stres ve yorgunluk birçok hastada kan basıncının düşürülememesinin en önemli nedeni. Kan basıncının yüksek olması da stres ve yorgunluğa neden olarak bir kısır döngüye neden olur. Bu nedenle kısa süreli de olsa tatil, hipertansiyon hastaları için büyük bir fırsat.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00