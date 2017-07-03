Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hipertansiyonu olan hastalara tatil önerileri

Stres ve yorgunluk birçok hastada kan basıncının düşürülememesinin en önemli nedeni. Kan basıncının yüksek olması da stres ve yorgunluğa neden olarak bir kısır döngüye neden olur. Bu nedenle kısa süreli de olsa tatil, hipertansiyon hastaları için büyük bir fırsat.

Hipertansiyonu olan hastalara tatil önerileri
Bazı basit tedbirlerle dinlenme ve yenilenme amacıyla çıktığınız tatili sorunsuz ve büyük bir keyifle bitirebilirsiniz. Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat tatile çıkacak hipertansiyon hastalarına pratik önerilerde bulundu. İşte o öneriler:
  • Mutlaka tatile çıkın.
  • İlaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın.
  • Tatiliniz uzun süreli ise yanınızda yetecek kadar ilaç bulundurun.
  • Tansiyon ölçüm aletini yanınızda götürmenizde yarar var.
  • Kendinizi kötü hissediyorsanız kan basıncınızı ölçmeden/ölçtürmeden ilaç almayın.
  • İlaçların saatini aksatmayın.
  • Sıcakta çok kalmayın.
  • Bol su için.
  • Tuzlu gıdalardan uzak durun.
  • Tatilde yürüyüş, yüzme için zamanınız olacaktır.
  • Günlük yaşantının gerginliği azalınca kan basıncı düşebilir, özellikle yaşlı hastaların doktorlarına danışarak ilaçlarını/ilaç dozlarını azaltması gerekebilir.
  • Tatil sigarayı bırakmak için iyi bir fırsattır.
  • Tatilde kilo veremeseniz bile en azından almayın.
  • Tatilde tatil yapın, günlük işlerinizi kafanızdan atın.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.