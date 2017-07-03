Hipertansiyonu olan hastalara tatil önerileri

Bazı basit tedbirlerle dinlenme ve yenilenme amacıyla çıktığınız tatili sorunsuz ve büyük bir keyifle bitirebilirsiniz. Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat tatile çıkacak hipertansiyon hastalarına pratik önerilerde bulundu. İşte o öneriler:
- Mutlaka tatile çıkın.
- İlaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın.
- Tatiliniz uzun süreli ise yanınızda yetecek kadar ilaç bulundurun.
- Tansiyon ölçüm aletini yanınızda götürmenizde yarar var.
- Kendinizi kötü hissediyorsanız kan basıncınızı ölçmeden/ölçtürmeden ilaç almayın.
- İlaçların saatini aksatmayın.
- Sıcakta çok kalmayın.
- Bol su için.
- Tuzlu gıdalardan uzak durun.
- Tatilde yürüyüş, yüzme için zamanınız olacaktır.
- Günlük yaşantının gerginliği azalınca kan basıncı düşebilir, özellikle yaşlı hastaların doktorlarına danışarak ilaçlarını/ilaç dozlarını azaltması gerekebilir.
- Tatil sigarayı bırakmak için iyi bir fırsattır.
- Tatilde kilo veremeseniz bile en azından almayın.
- Tatilde tatil yapın, günlük işlerinizi kafanızdan atın.