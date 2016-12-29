Hızı 70 Kilometreye Ulaşan Rüzgar Çatıları Uçurdu Kayseri'de dün geceden beri etkili olan ve hızı 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, şehirde bir çok binanın çatılarını uçurdu.

29 Aralık 2016 Perşembe 11:32