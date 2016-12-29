Hızı 70 Kilometreye Ulaşan Rüzgar Çatıları Uçurdu

Kayseri'de dün geceden beri etkili olan şiddetli rüzgarın hızı 70 kilometreye kadar ulaştı. Şehir merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet, Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi ile Talas ilçesinde bir çok binanın çatıları uçtu. Çatıların uçması ile park halinde bulunan onlarca araçta maddi hasar meydana geldi.
Araçlarında hasar oluşan vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak tutanak tutturdu.
(AÖ-Y)
Araçlarında hasar oluşan vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak tutanak tutturdu.
(AÖ-Y)