Hızlı yemek, obezite sebebi

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen seminerde, Obezite Cerrahisi Bölümünden Uzman Doktor Ömer Topuz, ‘Obez’ konusunda bilgiler verdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde konuşan Topuz, obezin aşamaları hakkında bilgiler vererek, “Obeziteyi değerlendirmek için nasıl ki bir alışverişte aldığımız ürünlerin ölçüleri varsa, obezitenin de kitlesi vücut kitle indeksi dediğimiz değerler vardır. Bu değeri hastanın kilosunu, boyunun metrekare cinsine dönüştürdükten sonra görerek buluyoruz. 30-35 arası birinci birinci derece obezde, 35-40 arası ikinci derece ve 40’ın üzeri de morbid obez olarak tanımlanmış. Bunlar bizim için kırmızı çizgilerdir. 40’ın üzerinde olan obezite ile ilgili gerekli değerlendirmelerden geçen insanlar ameliyat olabilir. 35 ile 40 arasında ise ilave sağlık problemleri varsa onlarda ameliyat olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Hızlı yemek yemenin obezi tetiklediğini kaydeden Topuz, “Obezite ile tedaviye hatanın kendimizde olduğunu bilerek başlarsak çözüm, daha uzun süre ve kalıcı hale gelir. Besinlerle alınan enerji miktarının gün içerisinde harcadığımız enerji miktarını geçtiği durumda birikmeye başlar. Fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Yarı yaşlarda çok fazla obez insanla karşılaşmıyoruz. Bunun nedeni belli yaşlarda obeziteye bağlı problemlerden dolayı hastaların kaybedilmesidir. Enerji alımının fazlalığında aşırı yemek yemektir. Bu birazda keyif düşkünlüğü ile ilgili bir şeydir. Şeker içeren ve rafine gıdaları tüketme, öğün atlama ve hızlı yemek yemektir. Bu nedenle yanlış bir beslenme alışkanlığı kazanmış olabiliriz. Enerji harcamasının azlığı ise hareketsiz yaşamdır” şeklinde konuştu.

İHA