“Hoş geldin bebek” seti için ihale yapıldı

Kocasinan bölgesinde yeni doğan bebeklere verilmek üzere bebek seti alım işi ihalesine 13 firma teklif sundu. Açık teklif usulüyle yapılan ihale, komisyon salonunda gerçekleştirildi. Toplam yaklaşık bedeli 859 bin 530 Türk Lirası olan ihale sonucunun, dosyalarda gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.
Kocasinan Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek Paketi” almak isteyen tüm vatandaşların yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ile birlikte Kocasinan Belediyesi’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.
Kurumsal Haber
Kocasinan Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek Paketi” almak isteyen tüm vatandaşların yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ile birlikte Kocasinan Belediyesi’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.
Kurumsal Haber