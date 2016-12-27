“Hoş geldin bebek” seti için ihale yapıldı Yeni evlenen çiftlere ‘Nikah Seti’, bebeği olan ailelere ise ‘Hoş Geldin Bebek Paketi’ hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

27 Aralık 2016 Salı 10:36