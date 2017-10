‘Hoş geldin bebek’ ziyareti

Mithatpaşa, Cengiz Topel ve Beyazşehir Mahallelerinde; Dursun, Bulut ve Yıkılmaz ailelerini ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, yeni nefeslere hayırlı olsun temennisinde bulunurken ailelerin sevinçlerine de ortak oldu. Kocasinan ailesine yeni katılan bebekleri kucağına alıp, seven Fatma Çolakbayrakdar, ailelere Başkan Çolakbayrakdar’ın selamlarını iletti. Ailelerin mutluluğuna ortak olmaktan son derece memnun olduklarını belirten Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinanlıları biz ailemiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin her zaman yanlarında oluyoruz. Özellikle ilçemizde doğan her bebeği fırsat buldukça eşimle birlikte ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşılıyoruz. Eşim Ahmet Bey’in yoğun temposundan dolayı yetişemediği yerlere ben yetişmeye gayret ediyorum. Diliyorum ki bu yeni nefesler, Kocasinan’a, şehrimize ve ülkemize uğur, bereket ve güzellikler getirsin” şeklinde konuştu.

Ziyaret ettiği ailelere Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye eden Fatma Çolakbayrakdar, evdeki çocuklara ise çeşitli hediyeler vererek, ailelerin hem gönlünü hem de hayır duasını aldı.

Aileler ise Fatma Çolakbayrakdar’ın ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Fatma Çolakbayrakdar’ın ailelerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından ziyareti son buldu.

Kocasinan Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek Paketi” almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

