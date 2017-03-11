Hurda dükkanı 150 hayvana barınak oldu

Çubuk Ardiyeciler Sitesi'ndeki iş yerinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Fidan, çocukluğundan bu yana devam eden hayvan sevgisini iş ortamına da taşıdı.İş yerinin büyük bölümünü hayvanlara tahsis eden Murat Fidan, tavşan, sülün, keçi, koyun, tavuk ve köpek gibi çeşitli türde 150 hayvana, işinden arta kalan zamanlarda özenle bakıyor.İş yerini tahsis ettiği hayvanlar müşterilerinin ve komşularının da ilgi odağı haline gelen Fidan, hayvan sevgisi ile de herkese örnek oluyor.İş yerinde hayvan beslemeye 10 yıl önce hobi olarak başladığını ifade eden Murat Fidan, zamanla beslediği hayvan sayısının 150'ye ulaştığını söyledi.Fidan, çeşitli cinste hayvanlar beslediğini dile getirerek, hayvanlarla ilgilenmenin kendisini dinlendirdiğini belirtti.Sitedeki diğer esnafın da hayvanlarla ilgilendiğini anlatan Murat Fidan, bu sayede işten arta kalan zamanlarını değerlendirdiğini aktardı.Fidan, hem çalıştığını hem de hayvanlarla vakit geçirdiğini vurgulayarak, "İş yerimin büyük bir bölümünü hayvanlarıma ayırdım. Bunlar benim mutluluğum. Yıllardır bıkmadan, usanmadan onlara bakıyorum. Onlara bakmak, ilgilenmek zor olsa da zevkli oluyor. Biz severek, isteyerek baktığımızdan bize zor gelmiyor. Çünkü onlarla ilgilenmeyi seviyorum. Bizim burası adeta mini bir çiftlik gibi oldu." dedi.Hayvanlarını hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı korumak için iş yerinde çeşitli önlemler aldığına dikkati çeken Murat Fidan, her türlü olumsuzluktan korumaya çalıştığı hayvanlara adeta gözü gibi baktığını dile getirdi.Fidan, hayvanların iş yerini ziyaret edenlerin de ilgi odağı olduğunu anlattı.Murat Fidan'ın arkadaşı Hasan Çankaya ise iş yerini ziyaret ederek, arkadaşının hayvan sevgini paylaştığını belirtti.Fidan'ın hayvan sevgisinin ailesinden geldiğini aktaran Çankaya, "Bıkmadan, usanmadan hayvanlarla uğraşıyor. Ben de fırsat buldukça yanına geliyor, hayvanları seviyorum." diye konuştu.Esnaf Bilal Çankaya da beslediği hayvanlarla Murat Fidan'ın sanayiye renk kattığına işaret ederek, ondan görerek kendilerinin de hayvan beslemeye başladıklarını kaydetti.