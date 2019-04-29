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Hurma ve zemzem fiyatlarında yüzde 20 artış oldu

Zam oranları hurma ve zemzeme de yansıdı. Ramazan Ayında sofralarda olacak zemzem suyu ve hurma fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artış oldu.

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle beraber satışlarında artış gösteren hurma ve zemzem suyunun fiyatları bu sene zamlı olacak. Özellikle iftarlarda sofraların olmazsa olmazı hurmanın fiyatında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 zam yapıldı.
10 yıldır hac malzemesi satışı yapan esnaf Ahmet Diyarbekirli, özellikle ramazan ayında hurmaya vatandaşların daha çok rağbet gösterdiğini belirterek, "Ramazanın gelmesiyle beraber, zemzem ve hurma satışlarında hayli bir yoğunluk yaşanıyor. Hurma ve zemzem geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20 arasında zamlandı. Hurma fiyatları 20 TL'den başlıyor 100 TL'ye kadar çıkıyor. Zemzem ise küçük şişe fiyatı 2 TL, 5 litre olanları 20 TL ve 10 litre olanları da 35 TL den satılıyor. Geçen seneye göre zemzem fiyatları şimdilik aynı ama hurma fiyatlarında yüzde 10 ile 20 arası bir artış şimdiden var”
 

İHA

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