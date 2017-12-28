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Huzur Çınarı, 5 bin 216 kişiye ulaştı

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi huzur veren çalışmalarını sürdürüyor. Daha sağlıklı ve daha mutlu aileler için kent merkezi ve ilçelerde bir dizi çalışma yapan Huzur Çınarı, iki ayda 5 bin 216 kişiye ulaştı.  

Huzur Çınarı, 5 bin 216 kişiye ulaştı

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi sadece ekim ve kasım ayı içerisinde 47 seminer, 42 grup rehberlik çalışması, 7 aile akademisi semineri, 5 apartman toplantısı ve bireysel görüşmeler olmak üzere bir dizi çalışma yaptı. Aile danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri kapsamında KAYMEK ve Genç KAYMEK Tesisleri ile Kadın ve Gençlik Merkezlerinde 1635 kişiyle bireysel görüşme yapılarak sorunlarına çare arandı.
Huzur Çınarı yine iki ay içerisinde “Eşler Arası İletişim”, “Aile ve Akraba Müdahalesi”, “Ergen Ebeveyn İletişimi”, “0-6 Yaş Dönemi Çocuklar” gibi konularda 47 seminer düzenledi. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan seminerleri 2 bin 109 kişi takip etti.
İlçelerdeki aile akademisi ve kent merkezindeki apartman toplantılarıyla sağlıklı ve mutlu aileler için önemli çalışmalar yapan Huzur Çınarı, farklı konularda 42 ayrı grup rehberliği çalışmasına da imza attı. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi, tüm bu çalışmalarla sadece iki ay içinde 5 bin 216 kişiye ulaşma başarısı gösterdi.  
 
Kurum Haberi
 

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KaymekHuzur Çınarı
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