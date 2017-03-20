Söz konusu riske dair, toplumsal bilgilendirme yapmak amacıyla, Kasım ayında ‘Abdominal Aort Anevrizması Farkındalık Projesi’ adıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını belirten Dr. Murat Sargın, “Karın damarı genişlemesi dediğimiz abdominal aort anevrizması diye tıbbı olarak tanımladığımız hastalık halkımız tarafından çok bilinmiyor. Biz de bu hastalıkla ilgilenen temel tıp branşı olarak, kalp damar cerrahları olarak istiyoruz ki halkımız; özellikle 65 yaş üzerinde erkek profilindeki hastalarımız bu hastalığın olabileceği hakkında fikir sahibi olsunlar, risklerini bilsinler ve onları böylelikle sonuçları çok kötü olabilecek hastalığa karşı onları korumuş olalım. Sosyal sorumluluk projemizin de temel amacı bu” diye konuştu.



Sigara kullanımı riski artırıyor

Karındaki aort damarının normal genişliğinin 3 buçuk santimetre olduğunu, ancak sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve genetik nedenlere bağlı olarak, söz konusun damarın genişleyip risk faktörü oluşturduğunu kaydeden Dr. Murat Sargın, “Bu damarın yırtılması çok ölümcül bir tablo ortaya çıkarır. Bu da şu demek: Eğer karın damarınız genişlediyse, belli bir santimin üzerinde çıktıysa ve yırtıldı ise bu gibi bir durumda yüzde 50 ölüm riski taşıyorsunuz. Dolayısıyla bu duruma gelmeden teşhis ve tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.



65 yaş üstü bireyler daha fazla risk altında

Hastalığın bazen hiç belirti vermediğini, bazen de hafif sırt ve karın ağrısı, hazımsızlık ve kabızlık belirtileri verdiğini dile getiren Dr. Murat Sargın, özellikle 65 yaş üstü ve hayatının bir döneminde bile olsa sigara kullanmış bireylerin daha ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Erken teşhis için muayenenin önemine dikkat çeken Dr. Murat Sargın, “Damarımızın genişlemesini biz bir balona benzetiyoruz. Günlük hayatımızda da balonu nereye kadar şişirebiliriz. Patlayacaktır. Damarımız içinde böyle söz konusu. ‘İçinizdeki balona dikkat edin’ diyoruz. Özellikle 65 yaş üstü bir birey iseniz, bir kalp damar cerrahına en azından bir kez görünmenizi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

