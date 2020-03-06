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İdlib Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri’de Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdlib Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
Hunat Camide Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Şehit olan askerlerin hem Suriye’deki insanları hem de Türkiye’nin topraklarını koruduklarını söyleyen MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Hepimizin bildiği gibi, 27 Şubat akşamı İdlib’te ordumuza Suriye rejimi tarafından hain bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda 40’a yakın askerimiz şehit düştü. Askerlerimiz vatanı korumak için, sınırların ötesinde tedbirleri alan insanlarımızdır ve o bölgeden de Türkiye sınırına şu an da 2 milyona yakın insan gelmiş bulunuyor. Bu mazlum insanların haklarını ve topraklarımızı korumak için askerlerimiz orada güvenli bölgede bulunuyorlardı. Hain hava saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bunun için Kayseri’de birçok etkinlik yapılmıştı ve bugün de bütün sivil kurumlarımız, siyasilerimiz ve bürokratlarımızla birlikte geniş katılımlı gıyabi bir cenaze namazı programı yaptık. Ardından da tüm şehitlerimiz için dualar ettik. Allah devleti yönetenlere yardım etsin, bizlere destek olma gücü versin ve şehitlerimizin de ruhu şad olsun” dedi.


İHA

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Ömer 2 hafta önce

Okuduğumuz fıkıh kitaplarında cenaze yok ise cenaze namazı kılınamaz diyor...Hz Muhammed sadece HABEŞ kralı için istisna yapmıştır...ŞEHİTLERİMİZ için ne yapsak az.. Ancak Dini kuralları kafamıza göre değiştirirsek yanlış olur..FAİZ gibi

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Ömer 2 hafta önce

Son yıllarda gıyabi cenaze namazı adeti çıktı..Soruyorum Hz. Muhammedin, Hz Alinin, Fatihin,Yavuzun,Abdulhamidin..Çanakkale şehitleri için KILINMIŞ MIDIR

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Ömer 2 hafta önce

1400 yıllık islam tarihinde gıyabi cenaze namaz uygulaması var mı..Son 20 yılda oluşan bir moda.. Modaların islama faydası yoktur

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