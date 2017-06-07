İftardan sonra ağız ve diş sağlığı hizmeti

Ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu ve Ramazan ayında da ayrıca dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Tamer Şenel, “Halkımızın Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı açısından mağduriyet yaşamaması için Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak Ramazan ayında iftardan sonra 1 olan nöbetçi hekim sayımızı 7’ye çıkarmış bulunmaktayız. Bu polikliniklerimiz Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere, bütün hafta boyunca iftardan sonra saat 21:00 ile 23:30 arasında hizmet verecektir. Bunun dışında gündüz poliklinik hizmetlerimizde hiçbir değişiklik olmadan devam etmektedir. Bilindiği gibi hastanemiz randevu sistemi ile çalışmaktadır. Hastalarımız 182’yi arayarak ya da MHRS uygulama veya internet adresinden randevu alarak istedikleri doktora sıra beklemeden muayene olabilirler.” dedi

Hastanenin genel işleyişi hakkında da bilgiler veren Dt. Şenel “Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak 97 hekim ve yaklaşık 240 personelle Hürriyet Mahallesi Kılıçkaya Caddesi Melikgazi’de hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Danişment Gazi mahallesinde 1 hekim, Talas Bahçelievler semt polikliniğinde 2 hekim, İldem bölgesinde bulunan Melikgazi semt polikliniğinde de 2 hekimle vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. Yaklaşık olarak günlük 2000 hasta tarafımıza başvurmaktadır. Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olduğumuzu belirterek, tüm halkımıza diş ağrısız, sorunsuz bir Ramazan diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kurum Haberi

