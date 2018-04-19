İğne iplikle geçen bir ömür

Terzilikle ilkokul yıllarında tanışan Ermihan, askere gidip geldikten sonra kendi konfeksiyon atölyesini açtı. Daha sonra işlerini büyüten Ermihan, o dönemin Bünyan Belediye Başkanı Ali Bayram'ı evinde misafir etti.

Belediye Başkanı Bayram, Ermihan'a memleketine dönmesini ve doğup büyüdüğü insanlara yeni iş imkanı açmasını önerdi.

Ermihan, memleket hasretini de dindirmek için teklifi kabul ederek, 1990 yılında iş yerini Bünyan ilçesine taşıdı.

Bünyan'da açtığı atölyede 7 yıl, 100 kadına iş imkanı sağlayan Ermihan, işlerin bozulması ile 1997 yılında atölyesini kapatıp terzi dükkanı açtı.

Ermihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketine faydalı olmak için geldiğini kısa bir dönem de olsa insanlara iş imkanı sağlayıp, meslek sahibi yaptığını söyledi.









"Bir zamanlar 100 kadına iş veriyordu"

Mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettirmenin kendisine huzur verdiğini belirten Ermihan, şunları kaydetti:

"İş hayatına ilkokuldan sonra terzi olarak başladım. İstanbul'da terzilik yaptım. İstanbul'da atölyem vardı ve konfeksiyon işi ile uğraşıyordum. Bünyan'ın eski Belediye Başkanı Ali Bayram o dönemde benimle iletişime geçerek memleketime gelmemi ve işime doğup büyüdüğüm yerde devam etmemi istedi. Bünyan'da iş sahası açılsın istedi. Geldim ve açtığım atölyede yaklaşık 100 kadın çalışmaya başladı. Hem para kazandılar hem de iş öğrendiler. Şu an hala bu işi devam ettirenler var."

İşlerinin bozulması nedeniyle 1997 yılında atölyeyi kapatmak zorunda kaldığını ve terzi dükkanı açtığını anlatan Ermihan, "Mesleğimi severek yapıyorum, parayı düşünerek yapmıyorum. Terziliği kendi kendime öğrendim. Hayat şartları bu işi öğrenmeme neden oldu. Mesleğimi sevdiğim için devam ediyorum." dedi.

Ermihan, İstanbul'dan doğup büyüdüğü yere faydalı olma düşüncesi ile geldiğini dile getirerek, "İşlerimi daha da geliştirmeyi düşündüm. Ancak yardımcı olan olmadı fabrikasyon duruma getirmek istedik olmadı." diye konuştu.

