Ihlara'daki bin 100 yıllık kilise turizme kazandırıldı

Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, yaptığı açıklamada, Ihlara Vadisi'ndeki kaya oyma yapıların Hristiyanlığın ilk dönemine ait dini mekanlar olduğunu söyledi.

Vadide 105 kilise ve sayısız kaya oyma mekanın bulunduğunu belirten Altın, "Bu mekanlardan biri olan ve adını üstündeki bitkiden alan Sümbüllü Kilise'nin, ilk bölümleri 1980 yılında ziyarete açılmıştı. Diğer bölümler ise yağmur sularının getirdiği dolgu ile dolmuştu. Yakın zamanda Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kilisenin rölöve restorasyon projeleri hazırlandı. Proje kapsamında bu yıl temizlik ve kurtarma çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Altın, ilk etapta toprak dolgunun temizlendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kilisedeki toprakları çıkardıkça freskli barınma merkezi, mutfak, içinde mezar bulunmayan mezarlık gibi mekanlar ortaya çıktı. Bundan dolayı da kilise özelliğinden çıkıp 'Sümbüllü Manastır' şeklinde bir hal aldı. Temizlik çalışması sırasında, burası çok ziyaretçi çeken mekanlardan olduğu için sağlamlaştırma çalışması da yaptık. Bunun için de Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden uzman talep ettik. Bakanlığımızın uygun görüşü ve burada ekip çalışmasıyla dışarıdan gelen yağmur sularının kiliseye zarar vermemesi için koruma çalışmalarını yaptık. 4 ay süren çalışma sonucunda Sümbüllü Kilise artık Ihlara Vadisi'nde örnek bir mekan haline geldi."

"En özel ziyaret yerlerinden birisi haline getirildi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ise Kapadokya bölgesindeki Ihlara Vadisi'nde çok sayıda kültür varlığı bulunduğunu, zaman zaman bunlarla ilgili restorasyon çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Sümbüllü Kilise'nin yapılan çalışmalarla turistlerin daha rahat ziyaret edeceği bir mekana dönüştüğüne işaret eden Doğan, "Burası, Ihlara'da ziyarete açık olan kiliselerden birisiydi. Ancak kilisenin tüm noktaları ziyaret edilemiyordu. Son çalışmalarda kilise daha fonksiyonel hale geldi. Şu an yeni bulunan mekanlarla beraber kilise, Ihlara Vadisi'ndeki en özel ziyaret yerlerinden birisi haline getirildi." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü adına çalışmalara katılan Merve Azize Işın da restorasyonu 4 ayda tamamladıklarını anlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Işın, şunları kaydetti:

"Kilisede yapısal çatlakların olduğu tespit edilmişti. İçindeki duvar resimlerinin zarar görmemesi için bir inceleme yapılması istendi. Kilisenin duvar resimleri ve yapısal sorunları için çalışma başlattık. Şu an çatlakların hepsini kapattık. Resimlerin korunması, aynı zamanda ziyaretçilerin bir problem yaşamaması adına çalışmamızı tamamladık. Bundan sonra turistler rahatça kilise ziyaretini yapabilecek ve yeni yerleri görebilecek."

AA

