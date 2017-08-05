Ihlara Vadisi'ni 6 ayda 200 bin turist gezdi

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada, 394 basamakla inilen Ihlara Vadisi'nin 14 kilometre uzunluğundaki doğal kanyon yapısı ve içerisinde yüzlerce kaya oyma eski yaşam mekanlarının turistler tarafından ilgiyle gezildiğini belirtti.

Ihlara Vadisi'ne gelen turistlerin 3,5 kilometre, 7 kilometre ve 14 kilometrelik parkurları yürüyerek, Vadi içinde kalma sürelerini son yıllarda uzattıklarını vurgulayan Doğan, "Vadiye gelen turistler özellikle buradaki 20'ye yakın ziyarete açık kiliseleri ve kaya oyma yaşam mekanlarını geziyorlar." dedi.

Her yıl yarım milyon ziyaretçi geliyor

Doğan, dünyanın en güzel vadilerinden biri olan Ihlara'yı 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Yılda yarım milyona yakın ziyaretçi Ihlara Vadisi'ne geliyor. Bu sayılara baktığımızda Ihlara Vadisi, Türkiye'deki ören yerleri içinde en çok ziyaret edilen 10 ören yeri içerisinde yer alıyor. Aksaray'ın en önemli turistik mekanlarından olan Ihlara Vadisi haricinde, yine vadinin devamında yer alan Selime Katedrali, Güzelyurt ilçemiz, Saratlı yer altı şehrimiz ve İpek yolu üzerindeki kervansaraylarımız da turistlerin en çok rağbet ettiği noktalar arasında yer alıyor."

Ihlara'da son yıllarda gerçekleştirilen düzenlemelerle farklı turizm aktivitelerini yapma fırsatı sağlandığını anlatan Doğan, "Özellikle vadinin muhtelif yerlerinde atlı turla gezi düzenleniyor. Bununla beraber vadi içindeki Melendiz Çayı üzerinde kano, rafting çalışmalarıyla ilgili fizibilite süreci devam ediyor. Talep olması halinde Ihlara Vadisi üzerinde balon uçuşlarımız geçen yıl başlamıştı, bu yıl da devam ediyor." diye konuştu.

AA

