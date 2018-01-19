İhtiyaç sahipleri için "el ele" verdiler

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen kadınlar, ördükleri giysileri Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiyor.
Bir firma tarafından desteklenen ve İstanbul'da başlatılan "Elden ele" isimli yardım kampanyasının son durağı Kayseri oldu. Kentteki bir alışveriş merkezinde buluşan kadınlar, bir taraftan yeni ürünler ördü, diğer taraftan da daha önceki kampanyalarda yarım kalan giysileri tamamlamaya çalıştı.
Kampanya hakkında bilgi veren firmanın Kayseri şubesinin sahibi Aydın Balgüneş, kampanyaya Kayseri’den yoğun katılım olduğunu söyledi.
Kampanyanın nasıl işlediğini de anlatan Balgüneş, "Firmamız doğu bölgelerimizde giysi ihtiyacı olan çocuklar için bir kampanya başlattı. İplik, şiş ve diğer ihtiyaçların firmamız tarafından karşılandığı kampanyada, gönüllü kadınlarımız ise belirlenen günlerde gelip giysi örüyorlar. Bir önceki kampanyada bitmeyen işleri bir sonraki şehir bitiyor. Biten giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.
Kampanyanın ilk aşamasının İstanbul'da gerçekleştiğini belirten Balgüneş, "Kayseri, kampanyayı düzenlediğimiz 8. il oldu. Bugüne kadar bin 200 kişi bu kampanyada örgü ördü. Yaklaşık 600 parça giysi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kampanyayı 21 ilde yapmayı planlıyoruz. İnşallah daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacağız." diye konuştu.
Kampanyaya katılan kadınlardan Meliha Kalender de Yozgat'tan geldiğini dile getirerek, "Etkinliği düzenleyenlerden Allah razı olsun. Bize böyle bir hizmeti gerçekleştirme fırsatı sunuyorlar. Her zaman birlik içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe kuzenin isteği üzerine geldiğini belirten Ferhan Yılmaz da "Örgü örmeyi çok seviyorum. Burada hem sevdiğim işi yapıyorum hem de ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz." dedi.
Kampanyanın en küçük üyesi 12 yaşındaki Ayşegül Yılmaz ise ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için etkinliğe katıldığını söyledi.
AA