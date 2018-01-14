İki kıtada savaştan kaçtı, huzuru Türkiye'de buldu

Kamerun'un Douala kentinde doğup büyüyen 43 yaşındaki Mekui, ülkesindeki iç savaş sırasında anne ve babasını kaybedince eşi Melek (41) ve iki çocuğuyla Suriye'ye giderek Şam'da yaşamaya başladı. 2011 yılında Suriye'de de savaşın acı yüzüyle karşılaşan ve yaklaşık 3 yıl barındığı ülkeden ayrılarak Türkiye'ye sığınan Mekui, 7 yıldır Nevşehir'de gençlik çağlarından beri uğraşısı olan el sanatları üzerine çalışarak geçimini sağlıyor.Kapucubaşı Mahallesi'nde kendisine ait atölyesinde yaptığı ahşap, alçı ve seramik dekorasyon ürünlerini satan Mekui, komşuları tarafından Türkiye sevgisiyle tanınıyor.Kapadokya bölgesindeki turistik tesislerden aldığı siparişleri yetiştirebilmek amacıyla sabahın erken saatlerinde dükkanının kapılarını açan Mekui, tek başına çalıştığı iş yerinde ter dökerek aldığı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.Çevresindeki insanların "Artık o da bir Nevşehirli" dediği Mekui, Türkiye sevgisi dolayısıyla iş yeri ve evinde Türk bayrağını eksik etmiyor, yaşadığı mahallenin sakinleriyle kurduğu sıcak ve samimi ilişkilerle dikkati çekiyor.Müşterileri ve komşularının renkli kişiliği ile tanıdığı Mekui, alışveriş yaptığı mahalle esnafına da güler yüzünü gösteriyor.Kerim (13), İdris (11), Abdullah (7) ve Osman (3) adında 4 erkek çocuk babası olan Mekui, üç hafta önce dünyaya gelen ikiz çocuklarından birine Yusuf, diğerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hayranlığı dolayısıyla "Recep Tayyip Erdoğan" ismini verdi.Afrika'dan Asya'ya ve Tükiye'ye uzanan hikayesini anlatan Ebale Mekui, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olduğunu, çocuklarının Türk vatandaşlığına alınmasını ve 6 erkek çocuğunun askerlik vazifesini yapmasını istediğini söyledi. Evi ve iş yerinde duvara astığı Türk bayrağının gölgesi altında yaşamanın kendisine huzur verdiğini belirten Mekui, eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde dua ettiğini, çocuğunun erkek olması halinde Cumhurbaşkanı'na hayranlığı dolayısıyla adını vermeye karar verdiğini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nevşehir'e gelmesi durumunda evinde ağırlamaktan mutluluk duyacağını dile getiren Mekui, şöyle konuştu:"Kamerun'daki savaşta annem ve babam öldü. Suriye’ye gittim. Suriye'de de savaş çıkınca Türkiye'ye geldim. Türkiye çok güzel, problemsiz yaşıyorum. Çocuklar okula gidiyor. Marangozluk ve çeşitli el sanatı işleri yapıyorum. Türkiye'de çok güzel arkadaşlarım var. 15 Temmuz'da yaşanan olaylardan sonra meydanlarda sabahlara kadar bekledik. İki gün hiç uyumadım. Allah'a dua ettim, erkek çocuk olursa adını Recep Tayyip Erdoğan koyacağım diye, erkek oldu, adını verdim. Recep Tayyip Erdoğan'dan isteğim çocuklarım Türk vatandaşlığına alınsın, Türkiye'de askerlik yapsınlar."Hüseyin Çetinel de işçiliği ve renkli kişiliği nedeniyle ihtiyacı olan malzemeleri tedarik konusunda daimi müşterilerinden olduğu Mekui'nin sıcakkanlılığıyla kentte çok sevildiğini söyledi.Çetinel, "Onu hiçbir zaman yabancı olarak görmedik, bir Nevşehirli oldu. Rengi siyah ama kalbi beyaz, çok iyi bir kardeşimiz." dedi.