İkinci bahara “evet” dediler

Sürpriz yaparak çiftin nikahlarını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onların mutluluklarına ortak oldu. Anne ve babalarının nikahlarının kıyılmasına şahitlik eden çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.







Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda İlyas Subatan ve Gülü Aksu, 40 yıllık birliktelikten sonra yaşanan kısa bir ayrılığın ardından kıyılan nikahla tekrardan hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirterek, “Öncelikle Allah mesut, bahtiyar etsin. İlyas amcamız ve Gülü teyzemize yuvalarında huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. İkinci baharlarını yaşadıkları bu mutlu günde nikahlarını kıymaktan mutluluk duydum. İlçe sakinlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız.” ifadelerini kullandı.

Tekrardan evlenen çift, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için Başkan Çolakbayrakdar ve ailesiyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.