Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İkinci bahara “evet” dediler

Kocasinan’da 40 yıllık evliliklerinin ardından birlikte mutluluğa ikinci kez ‘Evet’ diyen İlyas Subatan ve Gülü Aksu çifti, Kocasinan Belediyesi’nin nikah salonunda ikinci baharını yaşadı.

İkinci bahara “evet” dediler

Sürpriz yaparak çiftin nikahlarını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onların mutluluklarına ortak oldu. Anne ve babalarının nikahlarının kıyılmasına şahitlik eden çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi. 



Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda İlyas Subatan ve Gülü Aksu, 40 yıllık birliktelikten sonra yaşanan kısa bir ayrılığın ardından kıyılan nikahla tekrardan hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirterek, “Öncelikle Allah mesut, bahtiyar etsin. İlyas amcamız ve Gülü teyzemize yuvalarında huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. İkinci baharlarını yaşadıkları bu mutlu günde nikahlarını kıymaktan mutluluk duydum. İlçe sakinlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız.” ifadelerini kullandı.
Tekrardan evlenen çift, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için Başkan Çolakbayrakdar ve ailesiyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KocasinanMUTLULUKNikah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.