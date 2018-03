İKON PROJE’YE AVRUPA’DAN 2 ÖDÜL

Kentimizde 2010 yılında Mehmet Kütahneci, Gamze Özbal ve Gökhan Kazancı tarafından kurulan İkon Proje, her projeyi kendi içerisinde ele alan ve ona değer değer katan yenilikçi mimari çözümler üreterek birçok alanda ve farklı ölçeklerde uygulamaları hayata geçiriyor. İkon Proje bu başarılarını 2 uluslararası ödülle taçlandırdı. Firma, “International Property Awards 2017"nin Avrupa ayağı olan "European Property Awards" ödül töreninin, pek çok farklı disiplinden uzmanı bir araya getiren 70 kişilik uluslararası jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2 ayrı projesiyle ödüle layık görüldü.

Mimar Mehmet Kütahneci, Gamze Özbal ve Gökhan Kazancı tarafından kurulan Kayseri merkezli mimarlık ofisi İkon Proje, Mimarlık ve Kentsel Tasarım alanlarında projeler geliştiriyor, uygulama yapıyor, kontrol süreçlerinde görev alıyor.

Konut, ticaret yapıları, kentsel tasarım, alışveriş merkezleri, otel, eğitim yapıları, idari binalar, spor tesisleri, çok amaçlı merkezler ve kentsel dönüşüm projeleri gibi birçok alanda önemli profesyonel tecrübesi bulunan firma, yenilikçi, profesyonel ve geniş kadrosu ile kaliteli projelere imza atarak, sektörde fark yaratmaya devem ediyor.

Her geçen gün geliştirdiği yeni projelerle kent estetiğine katkıda bulunan İkon Proje, uluslararası platformda önemli ödüllerin sahibi oldu.







38. Cadde’ye ödül

Tasarımları ile birçok projeye imza atan İkon Proje, bölgedeki en prestijli etkinliklerden biri olan 2017- 2018 European Property Awards' da; "Yüksek Katlı Konut Mimarisi" kategorisinde "38. Cadde" mimari projesi ile ve "Ticari Yapılar Mimari Proje" kategorisinde “KUMS - Kayseri Uluslararası Mobilya Sarayı” mimari projeleri ile iki ayrı ödül aldı.

Kayseri Gündem Gazetesi olarak her geçen büyüyen İkon Proje’nin faaliyetlerini ve geleceğe dair planlarını İkon Proje kurucu ortağı Mimar Mehmet Kütahneci’ ye sorduk.



Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1994 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Mezun olduğum günden bu yana mimarlık faaliyetleri yürütüyorum. 2010 yılında Mimar Gamze Özbal ve Mimar Gökhan Kazancı ile birlikte İkon Proje’yi kurduk.



Kuruluştan günümüze gelinen süreci özetleyebilir misiniz?

İkon Proje’yi 2010 yılında Kayseri’de kurduk. 2010 yılında 5 mimardan oluşan çekirdek bir kadroya sahipken bugün 20 kişiye yaklaşan kendi alanında uzmanlaşmış genç ve dinamik bir ekip olarak tasarımlarımızı ve projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında projeler geliştirmekteyiz; aynı zamanda uygulama ve kontrollük hizmeti de vermekteyiz. Kurulduğumuz günden bugüne konut, kentsel dönüşüm, ticaret yapıları, alışveriş merkezleri, otel, eğitim yapıları, idari binalar, çok amaçlı merkezler ve spor tesisleri gibi birçok alanda önemli profesyonel tecrübe edindik.







Kayseri'de güzel projelere imza attınız... Kayseri Cumhuriyet Meydanı Projesi, OSB Endüstri Meslek Lisesi Projesi, İLDEM Park AVM gibi… Devam eden projelerinizden biraz bahseder misiniz?

Şu anda Kayseri’ de 2 farklı bölgede yaklaşık olarak 1 milyon m²’ yi bulan kentsel dönüşüm projelerimiz devam etmektedir. Bu projeler semt ve ada bazında olup yalnız konut bloklarının dönüşümü ile değil aynı zamanda alt yapı, sosyal donatı, yeşil alanlar, açık ve kapalı spor alanları ile insan odaklı olmasına özen gösterdiğimiz, semtin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek projelerdir.

Bir diğeri ise ödül aldığımız KUMS Alışveriş Merkezi projesinin 3. Etabı olan Otel ve İş Merkezi bloklarından oluşan Ticaret Merkezi projelerini hazırlıyoruz. Bunların yanı sıra farklı ölçeklerde projelerimiz sürüyor.

Bir taraftan da ülkemizin farklı bölgelerinde ve yurt dışında proje çalışmalarımız devam etmektedir.



Kayseri başta olmak üzere iç Anadolu ve diğer bütün iller sanırım hedefiniz kapsamında. Öte yandan geçtiğimiz günlerde iki önemli ödül aldığınızı öğrendik…

Kayseri merkezli bir firma olmamızdan dolayı her ne kadar iş talepleri yoğun bir şekilde bu bölgeden gelse de, yurt içi ve yurtdışında çeşitli bölgelerde projeler yapmaktayız. Hedefimiz her bölgede işlev ve estetik anlamda fark yaratan ve değer katan tasarımlar yapmak… Hayata geçirdiğimiz projeler ile mimari alanda adımızdan söz ettiren ve tercih edilen bir mimarlık ofisi olmak istiyoruz. Evrensel bakış ile tasarım yaparak mimari çözümlerimiz ile yenilikçi tanımı ile anılmak ve fark yaratan olmak istiyoruz. Açıkçası zamanımızın çoğu araştırma ve iş geliştirme ile geçiyor. Müşterilerimize yenilikçi ve fark yaratan projeler sunmayı hedefliyoruz. Bütün bunları yaparken amacımız insana ve doğaya değer veren projeler üretmek...

European Property Awards' da "Yüksek Katlı Konut Mimarisi" kategorisinde "38. Cadde" mimari projesi ile ödül aldık. Bu projemiz Talas Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Şu anda projenin uygulama süreci devam ediyor.







Ben de Talas'ta oturuyorum. Gidip gelirken görüyorum. 38. Cadde hakikaten değişik ve ilgi çekici bir proje olarak göze çarpıyor. Bu projenin özellikleri, farklılıkları neler?

Tasarım sürecinde ortaya çıkan yapı grubu, binaların yan yana gelmiş halleri olmalarının ötesinde insanların hayatlarına modern kent yaşantısı ile yeni bir öneri getirmesi hedeflenmiştir. Konut çözümlerinde yaşam alanları hakim manzara yönüne ve güneye gelecek şekilde planlanmıştır.

Her bir dairenin sahip olduğu büyük kat bahçeleri yeşili konutların içine taşırken, standartların çok üstünde bir dış mekân yaşantısına imkân vermektedir. Konutlarda henüz giriş holünden itibaren sizi çepeçevre saran panorama, yüksek tavan ve kat boyunca tasarlanmış geniş pencereler ile birlikte evin her bir köşesinde yaşantıya eşlik eder. Tasarım, konut yaşantısının gün içindeki farklı kullanımlarına uygun olarak mahremiyete ve kalabalık misafirliklere aynı anda imkân verecek biçimde tasarlanmış, akışkan mekân kurgusu iç yaşam alanı ve zengin peyzaja sahip bahçelerini bir birlerini destekler biçimde sunmuştur. Her bir birime 2 kapalı otopark ayrılmış olan projede yeşil bahçeleri ve geniş rekreasyon alanı ile konutları sarmakta ve yürüyüş yolları, hobi bahçeleri, spor ve eğlence alanları ile bir bütünlük ortaya koymaktadır.

Kayserinin karasal iklim yapısı, gece gündüz arası ısı farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda vaziyet planı oluşturulurken blok yerleşimlerinin güney ve batı yöne yönelmesi enerji verimliliği açısından tercih edilir bir durumdur. Bunun yanı sıra konut bloklarının, arazinin güneyinde konumlanan ortak bir eğlendinlen alanını tanımlayacak şekilde Erciyes Dağı ve Ali Dağı referanslarına göre yönlenmesi planlanmış, ticaret yapısı site kullanıcıları ile kesişmeyecek şekilde ve dış yol ile bağlantılı olacak şekilde planlanmıştır. Parsel alanı içerisinde 5.000 m² Ticaret ve 224 konut yer almaktadır.







Diğer ödül alan projenizden de biraz bahsedebilir misiniz?

"Retail Architecture" kategorisinde ödül alan KUMS-Kayseri Uluslararası Mobilya Sarayı projemiz, Kayseri Kocasinan ilçesi Kuzey çevre yolu üzerinde yer alıyor.

KUMS projesi, Alışveriş Merkezi, İş Merkezleri, Atölyeler, Yapı Market, Akaryakıt istasyonu, Otel ve Ticaret gibi yapılardan oluşan bir yapı grubu. Proje alanı 1.350.000 m² arazi üzerinde toplamda 900.000 m² kapalı alandan oluşuyor. İmalathane yapılarının yapım süreci tamamlanmış olup 380.000 m² kapalı alandan oluşmakta. İmalathaneler 750 adet iş yerinden oluşuyor. Şu anda 302.000 m² kapalı alana sahip olan Alışveriş Merkezi yapısı % 65 oranında tamamlanmış durumda 2018 yılı içerisinde açılmasını bekliyoruz. İçerisinde mağazalar, eğlence alanları, yeme-içme birimleri, restoranlar, çocuk oyun alanları, bankalar yer almakta, toplamda 600 adet mağazadan oluşmaktadır.

Oldukça güçlü arsa verilerine sahip olan proje alanının kuzeyinde Kuzey çevre yolu, hızlı tren bağlantı hattı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yer almakta. Batıda şehirlerarası otobüs terminali ve Yataklı Devlet Hastanesi ile aynı aksta yer alan bir bağlantı yolu da mevcut. Bu bakımdan şehirlerarası ulaşım için oldukça avantajlı bir noktada yer almakta.

Bu veriler ele alınarak kuzey çevre yoluna yakın bulunan alanda Alışveriş merkezi yapısı planlanıp 4 ana akstan yapıya ulaşılması sağlandı. Arazinin güney bölgesine iç yollar ile beslenen imalathane yapıları yerleştirilip alışveriş merkezinin hemen solunda bulunan alanda otel, iş merkezi ve yapı market planlandı. Yapının bütünü Kayseri-Ankara-Sivas çevreyolu üzerinden rahatlıkla algılanıp ulaşılabilir.







Her hangi bir projenin hayata geçirilebilmesi için ne kadar bir süre gerekiyor?

Kapsamına ve konusuna göre değişiklik gösterebiliyor. Şu anda yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm projeleri üzerinde çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri, alan bazlı çalışma gerektirdiğinden tek blok konut yapmanın ötesinde detaylı analiz gerektiriyor. Kentsel ölçekte yaya ve taşıt ulaşımı, otopark, sosyal alanlar, yeşil alanlar gibi daha üst ölçekten düşünüp bu alan içerisinde çözümlememiz gerekiyor. Haliyle bu çalışmalar detaylı bir çalışma süreci gerektiriyor. Analitik bir çalışma yapıp, araştırma yapıp bunu tasarıma aktarmanız ve projeye dökmeniz gerekiyor.



Kentsel dönüşüm denince sadece konut akla gelmemeli anladığım kadarıyla?

Evet sadece konut değil. Özellikle alan bazlı yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde alan içerisinde yer alan, yeşil alan, sosyal donatılar, ticaret alanları, eğitim alanları gibi daha kapsamlı bir dönüşümden bahsediyorum.



Hayırlısı olur inşallah. Başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyor, vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyoruz.

Ben de teşekkür ederim.

Röportaj: Ramazan KARAKUŞ