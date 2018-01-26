İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları bilinçlendiriyor

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli bir alışveriş merkezinde kurulan standı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Benli burada yaptığı açıklamasında, "Serviks (rahim ağzı) kanseri, dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü olup, Meme ve Akciğer kanserlerinden sonra kanserden ölümlerde de 3. sırada yer almaktadır.

Sık görülen bir kanser türü olmasının yanında en önemli özelliği erken evrede tespit edilebilmesi ve tespit edilebildiği zamanda tedavi edilebilmesidir" dedi.

Benli, "Rahim ağzı kanserinde, ilerlemiş kanser sıklığı ve kansere bağlı ölümlerin azaltılması açısından önemli bir noktayı tarama yöntemleri oluşturmaktadır. Yapılacak taramalarla rahim ağzı kanserini henüz erken evrede iken tespit edip etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle, ilerlemiş kanser sıklığı ve buna bağlı hastalık ve ölüm riskini düşürmek mümkündür." diyerek şu bilgileri verdi:



"Rahim ağzı kanserinin önemli bir halk sağlığı sorunu olmasından dolayı Bakanlığımız toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile Ocak ayını “Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlemiştir.

Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve iyileşmenin erken teşhis ile doğru orantılı olduğunu unutmamalıyız. 5 yılda bir yapılan HPV DNA Testi taraması ile rahim ağzı kanserinin erken tanısı mümkün olmaktadır. Kayıtlı olduğunuz aile hekimliği biriminde ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de bu hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır. Serviks kanseri farkındalık programı kapsamında Kaymek ve Kuran kurslarında KETEM eğitimcileri tarafından yıl boyunca vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve konu hakkında farkındalık oluşturmak için eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ocak ayı içerisinde AVM’de kurulan stantta arkadaşlarımız serviks (rahim ağızı) kanseri ve tedavisi hakkında bilgiler vermektedir. Şehrimizin değişik noktalarında kurulan billboardlarda slogan cümlelerimiz ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalıştık.

Daha fazla kitlelere ulaşmak amacıyla alanında uzman bir hekimi ilimiz ulusal televizyonunda ağırlayarak; evlerindeki insanları da bilinçlendirmeyi hedefledik."



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