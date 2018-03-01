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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BİR İLK

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, il merkezine 40 kilometre ve daha uzakta olan ilçelerin acil sağlık hizmetleri istasyonlarına portatif oksijen depoları yapıldı. 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BİR İLK
İl Sağlık Müdürlüğü, 16 Ocak 2016 İstanbul ve 07 Ekim 2017 Burdur’da ve 2017 yılı içerisinde Yozgat’ta meydana gelen elim ambulans kazalarının bir daha yaşamaması için; tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (adr) esas alınarak yaptığı ar-ge çalışmaları sonucunda, Kayseri merkezine 40 kilometre ve daha uzağında bulunan ilçe 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarına, personelin ulaşımını kolaylaştırmak için portatif oksijen depoları yaptı.
Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Ar-Ge Birimi ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bakım Onarım ve Lojistik Merkezinde, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Uluslararası Sözleşmeler (adr) ile ilgili ar-ge çalışmalarının da devam ettiği; bu kapsamda hastanelerde bulunan 60’ı aşkın tehlikeli madde içinde çalışma yapıldığı bildirildi.

İHA
 
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