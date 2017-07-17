İl Sağlık Müdürlüğü’nden kan bağışına destek

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kan bağışı standına İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Deniz Güney, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Konuyla ilgili basın açıklamasında, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, geçen yıl gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Kayseri’de tüm sağlık personelinin teyakkuzda görevlerini yerine getirdiğini hatırlattı. Kalkışma sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanında 3 acil yardım ambulansı, 1 UMKE timi görevlendirildiğini söyleyen Dr. İsmail Kılıç, “Kalkışmayı takip eden günlerde de yine Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen demokrasi nöbetlerinde 3 adet acil yardım ambulansı, 1 motorize 112 ekici ve 1 UMKE timi görevlendirilmiş, ayrıca kurulan UMKE çadırında demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımıza gerekli sağlık hizmeti verilmiştir” dedi.

15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde de sağlık camiası olarak yine görev başında olduklarını dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, kurulan kan bağışı standında da, organ bağışı ve kan bağışı konularında vatandaşların bilgilendirileceğini, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara yardımcı olunacağını sözlerine ekledi.

İHA

