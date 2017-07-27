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İlaç ambalajları görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak

Nisan ayı içerisinde yürürlüğe giren yönetmelik ile üzerinde kabartma yazı (Braille Alfabesi) bulunan ilaç ambalajları zorunlu hale geliyor. Uygulamaya geçmek için ilaç firmalarının 2018 yılının sonuna kadar vakti bulunuyor. Üzerinde kabartma yazı bulunan ilaç ambalajları sayesinde görme engelli vatandaşlarımıza ilaç alımında kolaylık sağlanması hedefleniyor.

İlaç ambalajları görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak
Geçtiğimiz Nisan ayında Sağlık Bakanlığı yayınladığı yeni yönetmelikle tüm ilaç kutularındaki isimlerin, görme engelliler için Braille alfabesiyle de yazılması zorunluluğunu getirdi. Yürürlüğe giren "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı Ve Takibi Yönetmeliği" kapsamında kabartma yazı uygulaması için firmalara 31.12.2018’e kadar süre verildi. Braille alfabesi uygulaması ambalaj sektöründe yarattığı değişimi değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, şunları söyledi:
"Türkiye Ambalaj Sanayicileri olarak karton kutu üzerine ucuz, pratik, kaliteli Braille uygulamasını Dünya çapında yapabiliyoruz. Bu da Türkiye ambalaj sanayinin gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Sektörümüzü daha ileriye taşımak için Ar-Ge'ye ve inovasyona önem veriyor, katma değerli ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmek için sürekli çalışıyoruz."
 
İlaç fiyatlarını etkilemeyecek
 
İlaç ambalajlarına Braille alfabesi uygulamasının ilaç fiyatlarını etkileyecek boyutta olmadığının altını çizen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye ambalaj sanayicileri bu konuya evrensel bir sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaştığını belirtiyor. Sarıbekir, "Tabii ki bu uygulamanın bir maliyeti var ama hiçbir sanayicimiz Braille Alfabesi uygulamasından bir kar amacı gütmüyor. Bu uygulamayı yaparken, bunun görme engelli insanlarımıza sosyal bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Braille Alfabesi uygulaması yapılan, üzerinde kabartma bulunan, ilaç ambalajlarının piyasaya sürülmesinin, sektörümüze sağlayacağı katma değer, bu ambalajları kullanan insanlarımıza yaptığımız hizmetin huzuru ve mutluluğu olacak" şeklinde konuştu.
 
Kurum Haberi
 
 
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