İlgisizlik en büyük boşanma nedeni Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde boşanma oranları her yıl biraz daha artarken, en fazla boşanma nedeninin yüzde 50,9 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalara göre eşlerin birbirlerine karşı yeterince ilgi göstermemesi ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri sonucu aile yapısında oluşan çatlağın giderek büyüyüp boşanmaya yol açtığı belirlendi. Boşanma nedenlerinde sorumsuz ve ilgisiz davranmadan sonra yüzde 30,2 ile evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama ve yüzde 24,3 ile eşlerin ailelerine karşı saygısız davranmasının etkili olduğu saptandı.



Kadınlar daha fazla ilgi bekliyor



Boşanma nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde ise, en önemli boşanma nedeni olan sorumsuz ve ilgisiz davranmanın kadınlarda yüzde 61,5, erkeklerde ise yüzde 40,2 olduğu görüldü. Kadınlar için sorumsuz ve ilgisiz davranmadan sonra en önemli boşanma nedenleri yüzde 42,6 ile evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama, yüzde 36,4 ile dayak/kötü muamele oldu. Erkekler için sorumsuz ve ilgisiz davranmadan sonra en önemli boşanma nedenleri ise yüzde 24,5 ile eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması ve yüzde 24 ile eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması oldu. Boşanma konusunda medyada da oldukça fazla haber çıktığı belirlenirken, Medya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan araştırmasına göre, boşanma ile ilgili son bir yılda yazılı basına toplam 3 bin 111 haber yansıdığı tespit edildi.



Kurum Haberi

