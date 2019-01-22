İlk defa karla oynayan çocuklar büyük heyecan yaşadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İlden İle Gönülden Gönüle Projesi’ kapsamında Antalya’nın Alanya ilçesinde sevgi evlerinde kalan 9 öğrenci Kayseri’ye geldi. Kayseri’de ilk defa karla tanışan çocuklar, müdürlüğün bahçesinde kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Ayrıca, proje kapsamında 12 çocuk da Alanya’ya giderek, ilk defa denizle tanıştı.







Proje hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, “Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak oldukça keyifli bir güne başladık. Antalya’nın Alanya ilçesinden misafirlerimiz geldi. İlden İle Gönülden Gönüle Projesi kapsamında bu gezimizi 2’inci kez düzenlemekteyiz. Bu projede, Kayseri’de koruma altında olan çocuklarımız ve Antalya’da koruma altında olan çocuklarımızı uzmanlarıyla beraber yer değiştirdik. Şu an bizim 15’e yakın çocuğumuz Antalya’da, Antalya’daki çocuklarımızda buraya geldi. Kayseri’de hiç deniz görmemiş çocuklarımız orada denizi gördüler ve çok mutlu oldular. Antalya’da hiç kar görmemiş çocuklar da bugün buradalar. Burada oldukça keyifli dakikalar geçiriyorlar. Çocuklarımız, Kayserimizin tarihi ve coğrafi yerlerini gezecekler” ifadelerini kullandı.







Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik de, “İlden İle Gönülden Gönüle Projesi kapsamında çocuklarımızın kültürler arası kaynaşmasında diğer illere giderek farklı bölgeleri tanımalarını önemsiyoruz. Böyle bir organizasyondan dolayı l müdürümüze çok teşekkür ederiz. Biz Kayseri’ye 9 çocukla geldik. Burada ilk defa karla tanışan çocuklarımız var. Çok mutlular. Bizde Kayseri’den Alanya’ya giden çocuklarımız için farklı programlar hazırladık” diye konuştu.

İlk defa karla tanışan 7 yaşındaki Damla Asan ise heyecanlandığını belirterek, “Buraya geldiğimde heyecanlandım. Burada karla oynadık. Arkadaşlarımızla kar topu oynadık. Birbirimize kar topu attık. Karı ilk defa burada gördüm” dedi.

17 yaşındaki Su Aykaya da, “Kayseri’ye ilk defa geldik. İlk defa kar gördük ve çok heyecanlandık. Kar topu oynayarak baya eğlendik. Devletimize ve bakanımıza teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Erciyes’te de kayak yapacakmışız. Onu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

