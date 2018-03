İMPLANT DİŞ ÇEKİMİNDEN BİLE KOLAY!

Özel Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yakın zamanda göreve başlayan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. İbrahim Macit, diş ve diş eti sağlığı ile ilgili gazetemiz okurlarına önemli bilgiler verdi.

Diş fırçalamanın ne kadar önemli olduğunun altını çizen Dt. Macit, fırçalama esnasında yapılan en önemli yanlışın sert uçlu fırçalarla bastırarak yapılan uygulama olduğunu söyledi. Bu durumun faydadan çok zarara yol açtığını aktaran Dt. İbrahim Macit, işin püf noktasının yumuşak uçlu fırçalar olduğunu kaydetti.

Sizi tanıyabilir miyiz?

1986 Kayseri doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi burada aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’ne, ardından Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümünde uzmanlığa devam ettim. Uzmanlık eğitimimi tamamladıktan sonra da Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Uzman diş hekimi olarak görev yapmaya başladım.



Ağız ve diş sağlığını genel olarak ele alacak olursak nelere dikkat etmeliyiz?

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Hastalarımızın genelde bizden beklentileri mevcut ağrılar. Bu ağrıların giderilmesi için yapılması gereken tedaviler ve sonrasında diş eksikliklerinin tedavisi. Hastalarımız maalesef ağrıyı hissedene kadar diş hekimine gelmiyor. Böyle olunca da tedavilerini yapma fırsatımız olmuyor. Ağrılı safhada sıkıntıyı çözmek zorlaşıyor. O yüzden daha sık bir şekilde hekime gitmeliler. Rutin kontroller yaptırmalılar. Bu önemli. Hastalığı başlangıç aşamasında yakalayabilirsek, var olan çürüğü daha küçük pozisyondayken tedavi etmek daha kolay olacaktır. Sonrasında maalesef tedavi edilemeyip çekmek zorunda kaldığımız durumlar oluyor. Bunun sonrasında yerine diş yaptırmak istiyor hastamız. Diş eksikliklerinin de artık günümüzde uygun olan sağlıklı olan tedavisi önündeki ve arkasındaki dişlere zarar vermeden çene kemiğine bir implant yaparak bölgeyi dişli hale getirmeyi sağlıyoruz.







Hastalarınız en çok hangi şikayetlerle size başvuruyorlar?

Ağrı hissetmeden kolay kolay gelmiyorlar. ‘Ben uzun süredir diş hekimine gitmiyorum. Ağzımı kontrol ettireyim’ diye gelen hasta sayısı çok az.



İmplant tedavisi nedir, nasıl uygulanıyor?

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacıyla yerleştirilmek üzere bir kök formunda çene kemiğine titanyumdan üretilmiş bir materyal yerleştiriliyor. Bu sayede titanyumun çene kemiğine kaynama süresini bekledikten sonra üzerine bir diş formu verilerek hastayı dişli hale getirebiliyoruz.



Uygulama aşamasında yaş sınırı var mıdır?

Özelikle gençlerde şöyle bir sıkıntı var. Gelişimini tamamlaması gerekiyor. Bayanlarda 17, erkeklerde 19 yaş civarında gelişim tamamlanır. Sonradan her hangi bir yer değişikliğine neden olmasın diye çene kemiğinin gelişimini tamamlamasını tercih ederiz. Ama hastanın genel sağlık durumu iyi ise implantta üst yaş sınırı yok.



Ne kadar sürede yapılabiliyor?

Öncelikle bunun bir ameliyat işlemi var. Bu işlem için, tabi ki sayısına ve durumuna göre değişir ama ortalama bir implant yapılması 15 dakika gibidir. Uzun, zor, ağrılı olduğu yönünde bir algı var ama aslında diş çekiminden bile daha kolaydır.



Estetik amaçlı yapılabiliyor mu ?

Tabi ki. Aslında bizim yaptığımız şey öncelikle fonksiyonu sağlayabilmektir. Hastanın ısırma, çiğneme pozisyonu ve beslenmesini sağlayabilmek. Bunun yanında tabi ki yaptığınız her iş estetik olmak zorundadır. Bu kaygıyı taşıyoruz.



Bir de 20’li gömülü dişler var…

Şunu belirtmek gerekir ki gömülü 20 yaş dişleri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Hastaların yüzde 80’inde problem oluşturuyor. Bunun da sebebi çenelerde çıkacak yer bulamaması. Haliyle çıkacak düzgün pozisyonda olamayıp önündeki dişe baskı yapması, zarar vermesi sebebiyle çürüğe neden olabiliyor. O yüzden gömülü 20’li yaş dişlerini çoğu hastamızda rahatsızlık vermese bile alıyoruz ki önündeki dişler ileride zarar görmesin diye.



Diş eti kanaması bir hastalığın habercisi midir?

Çoğu zaman evet. Çünkü diş eti sağlıklı iken kanamaz. Hastalarımız çoğu zaman diş fırçalarken kanadığından bahseder. Ya da yemek yerken özellikle kanadığından bahsediyorlar. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz; Sağlıklı diş eti kolay kolay kanamaz. Kanama illa ki bir problemin habercisidir. Mutlaka bir hekimin kontrolünü gerektirir. Yalnızca diş fırçalamak her zaman yeteli olmayabilir. Öncelikle bir problem varsa onun tedavisinde en önemli etken elbette dişleri fırçalamak. Hijyen ve sağlık için bu gerekli. Dişimizi günde en az 1 defa ideal iki defa olmak üzere yumuşak kıllı fırçalarla fırçalamalıyız. Sert kıllı fırçalarla bastırarak fırçalamak çok yanlıştır. Faydasından ziyade zarara yol açar. Dişlerimiz ve diş etlerimizi zarara sokar. Mümkün olduğunca diş etlerine bastırmadan dişlerimizin yüzeyini temizlemek daha doğru olacaktır.







Bir de diş hassasiyeti durumu var…

Diş hassasiyeti dediğimiz olay diş etinin çekilmesiyle ortaya çıkan bir durum. Dişin etrafındaki diş eti çekiliyor ve haliyle kökler açığa çıkıyor. Buna bağlı olarak da soğuktan ve sıcaktan etkilenme durumu ortaya çıkmış oluyor. Hassasiyet dediğimiz olay bu. Bunun için yapacağımız şey diş eti ile ilgili bir takım cerrahi müdahaleler olabilir. Kök düzeyini yeniden düzeltebilmek için konusunda uzman doktora yönlendirilmesi gerekir. Diş eti durduğu yerde çekilmez. Haliyle hassasiyet de buna bağlıdır.



Diş fırçalarken nelere dikkat etmeliyiz?

Bununla ilgili çok sıkça yapılan yanlışlar vardır. Sağa sola hareketlerle bastırarak fırçalamak bu yanlışlardan birisi. Diş etlerinde çekilmeye neden olur. Doğru fırçalama şekli üstten aşağıya doğru süpürüyormuş gibi hareketlerle fırçalamak. Aşağıya yukarı bilinçsizce hareket etmek yerine aşağıdan yukarı hareketler daha doğru olur. Bir diğer yanlış ise elektrikli diş fırçaları. Bir dönem çok popülerdi. Hatta kullanılması yönünde ciddi teşvikler vardı. Ama ciddi bir yanlış olduğu sonradan fark edildi. Çünkü elektrikli diş fırçaları çok hızlı dönmesiyle diş etlerine zarar veriyor. O yüzden şu an tercih edilmiyor. Yapılması gereken tek şey yumuşak kıllı fırçalarla yukarıdan aşağıya süpürür hareketlerle fırçalamak…

Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.

Biz de bu imkanı tanıdığınız için size teşekkür ederiz.

Röportaj: Ramazan KARAKUŞ