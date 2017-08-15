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iNGİLİZLERİN UNUTTURDUĞU ZAFER DİZİ OLUYOR

Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı yeni diziye transfer oldu

iNGİLİZLERİN UNUTTURDUĞU ZAFER DİZİ OLUYOR

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı yeni diziye transfer oldu

Öte yandan TRT 1'de başlayacak olan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin de oyuncu kadrosu şekilleniyor.


Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı yeni diziye transfer oldu

Eylül ayında çekimlerine başlanması beklenen yeni dizi için uzun süredir hazırlıklar devam ederken, Bozdağ yeni dizisine, eski dizisinden bir transfer yaptı.


Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı yeni diziye transfer oldu

Mehmetçik Kut'ül Amare'de dizinin ana karakterlerinden birisi olan Pehlivan Yusuf'u kimin canlandıracağı belli oldu.


Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı yeni diziye transfer oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterine hayat veren, ancak daha sonra senaryo gereği ölerek diziden ayrılan Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan'ın, Mehmetçik Kut'ül Amare'de yer alacağı bilgisi basına sızdı.

Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı yeni diziye transfer oldu

İngiltere'nin 1916'da tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden birini yaşadığı Kut'ül Amare Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun son büyük askeri zaferi olarak kabul ediliyor. (internet haber)

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DirilişErtuğrulMEHMETÇİK KUT-ÜL AMARE
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