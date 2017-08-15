iNGİLİZLERİN UNUTTURDUĞU ZAFER DİZİ OLUYOR

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Öte yandan TRT 1'de başlayacak olan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin de oyuncu kadrosu şekilleniyor.

Eylül ayında çekimlerine başlanması beklenen yeni dizi için uzun süredir hazırlıklar devam ederken, Bozdağ yeni dizisine, eski dizisinden bir transfer yaptı.

Mehmetçik Kut'ül Amare'de dizinin ana karakterlerinden birisi olan Pehlivan Yusuf'u kimin canlandıracağı belli oldu.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterine hayat veren, ancak daha sonra senaryo gereği ölerek diziden ayrılan Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan'ın, Mehmetçik Kut'ül Amare'de yer alacağı bilgisi basına sızdı.

İngiltere'nin 1916'da tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden birini yaşadığı Kut'ül Amare Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun son büyük askeri zaferi olarak kabul ediliyor. (internet haber)