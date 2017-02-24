İnmemiş testis kısırlığa yol açıyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, doğumda inmemiş testislerin büyük çoğunluğunun ilk 3-4 ayda indiğini, ancak 6 yaşa kadar inmemiş testislerin ileride kısırlık sorununa yol açabileceğini ifade etti.

Hastalıkta erken tanının önemine değinen Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, “Testisler bazen muayene sırasında, kesenin tabanında değil ama üst bölgelerinde veya kasık bölgesinde ele gelebiliyor. Bazen de karın içinde takılı kaldığı durumlara rastlanabiliyor. Nadiren kesede ve normal pozisyonda olan testis, çocuk büyüdükçe yukarıda asılı kalabiliyor. Ancak en sık; testislerin zaman zaman kesede olduğu zaman zaman ise kaybolduğu görülüyor. Bu durum ‘utangaç testis’ olarak da adlandırılıyor. Özellikle son iki durumda düzenli doktor takibi ve uygun hastalarda hormon takviyesi gerekebiliyor” dedi.

İnfertilite, kasık fıtığı, kanser nedeni olabilir

İnmemiş testisi olan çocukların karşılaşabileceği diğer problemleri kasık fıtığı ve testiküler kanser olarak sıralayan Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yenidoğan erkek bebekte, testisler iki taraflı olarak ne kesede ne de kasıkta hissedilemiyorsa, bu durum hayati tehlikesi olan acil bir durumun göstergesi. Bebeğinizin testisleri ele gelmiyor, beraberinde penis boyu küçükse, çocuğun idrar yaptığı kanal ucu penisin ucuna değil de altına veya üstüne açılıyorsa acilen doktora başvurmalısınız. Durum fark edilir edilmez doktora başvurulması, bebeğin bir yaşına kadar bu açıdan değerlendirilmesi ve gereken müdahalenin yapılması, başarı şansını belirgin oranda artırıyor.”