İNSAN NEREDE KOCASİNAN ORADA

Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisinin açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı muhteşem törenle gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılışta yaptığı konuşmada, “7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri’nin değerini artırmaktır” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisinde düzenlenen açılış törenine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, davetliler ve bölge sakinleri katıldı.









“Devasa hizmetler verdik”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, böyle güzel bir tesisi vatandaşlara kazandırdığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Eski bir belediye başkanı olarak, belediyelerimizin bu güzel hizmetlerini görünce ‘Nerden nereye demek’ aklıma geliyor. 1994 yılında Belediye Başkanı olarak işe başladığımızda Kayseri’nin yarısından fazlası gecekonduydu ve altyapı hiç yoktu. Allah’a hamd olsun şehrin altyapısından başlayarak, üst yapısına kadar birçok alanda devasa hizmetler verdik. Şimdi ise Kayseri, imarda en güzel şehirdir ve yapılan hizmetlerden en güzel şehirlerin başında geliyor. Rabbim, güzel hizmetleri inşallah devam ettirsin. Bu güzel hizmetler devam ettikçe bu şehirde yaşamaktan hepimiz övünç duyacağız ve belediye başkanı arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Yapılan tesisin mahalleye hayırlı olsun” dedi.

Vali Süleyman Kamçı da tesisin Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İlimizin kalkınmasında destek veren Sayın Bakanımıza ve bu tesisi Kayseri’ye kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, tesisin hayırlı olmasını diledi. Elitaş, Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, “Kocasinan ve diğer bölgelerimizde rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana ve geleceğimize hitap eden önemli tesisler yapılıyor. Bu tesisleri Kayseri’ye kazandıran belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de birliğin ve beraberliğin getirdiği bereketi, her açılışta hissettiklerini vurgulayarak, “Kayseri’de o kadar muazzam hizmetler yapılıyor ki; ardı ardına açılışlar gerçekleştiriyoruz. Birçok alanda ilimizde devasa hizmetler yapılmaktadır” şeklinde konuştu.







“İnsan merkezli hizmet veriyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise “Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. ‘Nerede insan var ise biz orada olmalıyız’ anlayışı içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Yapmakla mükellef olduğumuz asli işlerimizi her geçen gün daha iyisini ve daha fazlasını nasıl yapabiliriz arayışı içerisindeyiz. Asla yapılanları yeterli saymadan, hep daha fazlası ve daha iyisi diyerek kendimize yeni hedefler çiziyor, yeni projeler hazırlıyoruz. Yaşadığımız çevrenin; bizlere büyüklerimizden aldığımız ve çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız en önemli varlığımız olduğunun şuuru içerisindeyiz. Sadece bilindik belediyecilik hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. Yenilikçi bir anlayış ile teknolojiyi iyi kullanarak ilçe sakinlerimize standartları yüksek hizmetler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



“İHA’lar yapmaya başlanıldı”

“7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çocuklarımız ile oyunlar oynuyor mutluluklarına ortak oluyoruz. Biliyoruz ki; çocuk gülünce dünya güler. Çocuk Kulübümüzle çocuklarımıza özel projeler hazırlıyoruz. Robotik kodlama ve elektronik uygulamalar ile teknoloji çağına uyumlu gençlerin yetişmesi için imkanlar sunuyoruz. Geleceğin teknoloji mühendislerinin yetişmesi için farkındalık oluşturuyor ve alt yapı sağlıyoruz. Gençlerimizin daha donanımlı yetişmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak projeler geliştiriyor onları büyük güçlü Türkiye’ye hazırlıyoruz. Gençlerimiz şimdiden General Emir Uzay Ve Havacılık Merkezimizde kendi tasarımları olan ve 3D yazıcılar ile parçalarını kendilerinin imal ettikleri dronlar, İHA’lar yapmaya başladılar. Kocasinanlı gençlerimiz, engelli kardeşlerimiz için şoförsüz akıllı araçları tasarlayıp, o araçların yollarda rahat seyahat edebilmesi için akıllı şehir alt yapısının hazırlanması konusunda çalışıyorlar. İnanıyorum ki; milli ve yerli sanayimiz bizim gençlerimiz ile daha da gelişecek ve büyüyecek” diye konuştu.



“İnsanları mutlu edeceğiz”

Kocasinan Akademi ile Kayserililere daha iyi hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Akademi ile 7’den 70’e herkesin içerisinde kendine yer bulabildiği; spor etkinliklerinin yapıldığı, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü, sanatsal yeteneklerin gün yüzüne çıktığı, yeni becerilerin kazanıldığı, eğitim ve öğrenim programlarının yürütüldüğü, spor branşlarında şehrimize madalyalar kazandıran sporcuların da yetiştiği geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Sosyal tesislerimiz hemşerilerimizin bir araya gelerek dostluk bağlarını pekiştirdiği, nitelikli zaman geçirdikleri mekanlar haline geldi. Bütün gayretimiz, mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı mutlu etmektir. Bu ve buna benzer projeleri artırarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesisin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Başkan Çolakbayrakdar, protokole tesisi detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.

Haber Foto; Ramazan Karakuş/ Remzi Yıldırım