“ İnsani Yardım ve İletişim” konferansı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Türk Kızılay’ı Gençlik Hizmetlerinden Semanur Geredeli yaparken, Türk Kızılay’ı Kurumsal İletişim Müdürlüğünden Yönetmen Armağan Pekkaya ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mustafa Cıngı konuşmacı olarak katıldı.

Günümüzde sosyal medyanın, insani yardım için önemini anlatan Yard. Doç. Dr. Mustafa Cıngı, “ Günümüzde insanlarla iletişime geçebilmek için sosyal medyayı kullanmak zorunda kalıyoruz. Okulda öğrencilerimize duyuruları panolardan değil sosyal medya ortamında paylaşıyoruz. Çünkü öğrenciler panoları değil sosyal medyayı takip ediyorlar. Fakat sosyal medya sadece eğlence, boş zaman geçirme ortamı olarak değil insani yardımlar için de kullanılıyor. Çünkü sosyal medyadan verilen bir mesaj kısa zamanda büyük kitlelere ulaşabiliyor” dedi.

Türk Kızılay’ı Kurumsal İletişim Müdürlüğünden, Yönetmen Armağan Pekkaya ise konuşmasında, “ Anlatmak istediğiniz bir konuyu sokakta bağıra bağıra anlatsanız çok az sayıda insan sizinle ilgilenir. Hatta sizin hakkınızda deli diye düşünebilirler. Fakat aynı konuyu medya üzerinden duyurmaya çalışırsanız çok büyük kitlelere ulaşabilirsiniz. Biz buna medyanın gücü diyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından konferans son buldu.

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