İnstagram lüks konutlara ilgiyi artırıyor     

Dünyada 800 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile 1 Milyar Doların üzerinde ekonomi yaratan sosyal medya ağı Instagram, birden çok sektör için en etkili pazarlama araçlarından biri haline geldi. Sosyal medya fenomenlerinin ve ünlü isimlerin satın almaya teşvik edici paylaşımları ile oluşan bu pazar, gayrimenkul sektörüne de yaramaya başladı İnternetin ulaştığı boyut tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirmesine neden oluyor. Günümüzde artık milyonlarca insan satın almak istediği ürünlere sosyal medyadan bakarak karar veriyor. Sosyal medya fenomenlerinin ve tanınmış ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar takipçilerin dikkatini çekiyor ve satın almadaki tercihlerini etkiliyor. Birçok farklı sektörün kendine yer bulduğu bu pazar giyim, yemek, teknoloji, sağlık derken gayrimenkul sektörüne de yaramaya başladı. Özellikle son bir yılda sosyal medyanın gayrimenkul alanında satışlara olumlu etki etiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, Instagram’da paylaşılan ünlü isimlerin ve sosyal medya fenomenlerinin lüks konutlardaki fotoğraflarının yurtdışında ilgi uyandırdığını ve bu yönde talepler oluşmaya başladığını söyledi.

Yapılan paylaşımlar ev arayanların dikkatini çekiyor Günde 150 milyondan fazla resim ve videonun paylaşıldığı Instagram’ın günümüzde her sektör için büyük bir pazar olduğunu belirten Gamze Özlü, sosyal medyanın insanların ev alma tercihlerini dahi etkileyecek güce ulaştığını ifade etti. Bu durumun gayrimenkul sektörünü de hareketlendirdiğini söyleyen Gamze Özlü, şöyle konuştu:“ Milyonlarca takipçisi olan fenomenlerin ve ünlü isimlerin kendilerine ait lüks diyebileceğimiz evlerdeki doğal paylaşımlarının, konut almak isteyenlerin tercihlerini etkilediğini görüyoruz. Yüz binlerce beğeni alan bu paylaşımlar takipçilerin dikkatini çekiyor ve bu yönde bir ev arayışı olanlar sosyal medyada gördükleri bu evleri araştırıyor. Bu ilgiyi daha çok yurtdışındaki yabancıların gösterdiğini söyleyebilirim. Özellikle, İran, Libya, Mısır, Ürdün ve Yemen gibi ülkelerden yoğun bir ilgi söz konusu. Geçtiğimiz yıl içinde Instagram’da gördükleri sanatçılara veya tanınmış isimlere ait villaları isteyen yaklaşık 700 yabancı ofislerimize başvurdu. Bu başvurulardan 170’inde de satış gerçekleşti. Bu sayının 2018 içinde de artmaya devam edeceğini ve Instagram paylaşımlarının Türkiye’deki konutlara olan ilgiyi artıracağını öngörüyoruz.”



Kurum Haberi

