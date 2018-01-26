Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İnternette geçirilen zaman arttı

Yapılan araştırmalar Türkiye’de internet kullanım oranının yüzde 60’lara ulaştığını ortaya koyarken 42 milyon kişinin ise sosyal medyaya mobilden bağlandığı belirlendi.

İnternette geçirilen zaman arttı
Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, gün içinde bilgisayar başında ortalama 7 saat vakit geçirdiğimiz, sosyal medyaya ise günde en az 3 saat zaman ayırdığımız ortaya çıktı.
 
Kuzey Amerika ve BAE önde
Dünyada 354 milyondan fazla kişinin internet kullandığı günümüzde 482 milyon ise aktif sosyal medya kullanıcısının bulunduğu belirlendi. İnternetin en yaygın kullanıldığı kıta yüzde 88 ile Kuzey Amerika olurken, en fazla internet kullanımı ise yüzde 100 ile Birleşik Arap Emirliklerinde gerçekleşti. Bu alanda Japonya’nın yüzde 93 ile ikinci, İngiltere’nin ise yüzde 92 ile üçüncü sırada yer aldığı tespit edildi. İnternet kullanımının en az olduğu kıtalar ise Güney Asya ve Afrika olarak saptandı.
 
Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.