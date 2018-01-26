İnternette geçirilen zaman arttı

Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, gün içinde bilgisayar başında ortalama 7 saat vakit geçirdiğimiz, sosyal medyaya ise günde en az 3 saat zaman ayırdığımız ortaya çıktı.



Kuzey Amerika ve BAE önde

Dünyada 354 milyondan fazla kişinin internet kullandığı günümüzde 482 milyon ise aktif sosyal medya kullanıcısının bulunduğu belirlendi. İnternetin en yaygın kullanıldığı kıta yüzde 88 ile Kuzey Amerika olurken, en fazla internet kullanımı ise yüzde 100 ile Birleşik Arap Emirliklerinde gerçekleşti. Bu alanda Japonya’nın yüzde 93 ile ikinci, İngiltere’nin ise yüzde 92 ile üçüncü sırada yer aldığı tespit edildi. İnternet kullanımının en az olduğu kıtalar ise Güney Asya ve Afrika olarak saptandı.



Kurum Haberi



