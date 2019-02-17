İş Bulamayınca Hobi Olarak Yaptığı İşi Meslek Haline Getirdi

Muhasebe ve dış ticaret uzmanı olan Ali Urfalıoğlu, 4-5 ay önce yurt dışından geldiğini ve bir buçuk ay iş bulamayınca, hobi olarak evde yaptığı işi atölye açarak meslek haline getirdi. Hurda ağaçlara şekil vererek küçük objeler yaptığını ve bu iş ile 17 yaşından beri hobi olarak uğraştığını ifade eden Urfalıoğlu, “Daha önce taşları işliyordum ama şimdi hurda ağaçları işliyorum” dedi.







Hurda odunları marangozhanelerden toplayarak atölyesine getirdiğini anlatan Urfalıoğlu, “Hurda odunları atölyemde işleyerek küçük objeler yapıyorum. Bağlama, fotoğraf makineleri, gitar, araba gibi küçük objeler yapıyorum. Boyutlarına göre işleme süresi değişiyor. Sayı fazla olunca işleme süresi biraz daha kolay oluyor ve kısa sürüyor. İşlemek için sert bir ağaç, dokusu sık bir ağaç olması gerekiyor” diye konuştu.







Ortaya çıkardığı eserlerin arasında ahşap bardakların da bulunduğuna dikkat çeken Urfalıoğlu, “Ahşap bardaklarda özellikle bakteri üretmeyecek türden ağaçların odunları gerekiyor. Zeytin ağacı veya kestane ağacı gibi. Eski dönemlerde cam ve plastik bardaklar yokken ağaç bardaklar kullanılıyordu. Bakteri üretmeyen ağaçlardan ben de bardak yapıyorum. Ağaç çeşidine göre de renkleri değişiyor. Sıcak ve soğuk içeceklerde rahatlıkla kullanılabiliyor” dedi.

Urfalıoğlu, birkaç ay önce açtığı atölyesine özellikle fotoğraf sanatçılarının ve okullarda fotoğraf dersi işleyen öğrencilerin ilgi gösterdiğini ifade etti.



