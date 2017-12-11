İŞ DÜNYASININ ACI KAYBI 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar hayatını kaybetti. Çağlar'ın, vefatından bir gün önce ''Payitaht Abdülhamid'' dizisinin çekimlerinde rol aldığı öğrenildi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar; geçirdiği kalp krizi sonrası bu sabah hayatını kaybetti.



Bu gece 01.30 sıralarında evinde kalp krizi geçiren İbrahim Çağlar hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere karşı saat 05:30 gibi hayatını kaybetti. Çağlar'ın cenazesinin, yarın ikindi namazını müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacağı ve Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedileceği bildirildi.







Vefatından bir gün önce dizide oynadı



Bu arada İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın dün 2. Abdülhamid Han dönemini konu edinen ''Payitaht Abdülhamid'' dizisi için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Çağlar, TRT 1 kanalında yayınlanan dizide, İTO'nun kurulmasına öncülük eden "İbrahim Efendi" karakterini canlandırdı.

Dizinin yapımcılarından Serdar Öğretici, Çağlar'ın, dizinin 22 Aralık'ta yayınlanması planlanan 30. bölümü için kamera karşısına geçtiğini söyledi. Dün bütün gün birlikte olduklarına işaret eden Öğretici, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. Akşam evine gitti. Sabah da acı haberi öğrendik. Bugün hiç iyi değilim gerçekten. Çok büyük şaşkınlık içerisindeyim" dedi.



Öğretici, Çağlar'ın dizide rol almasına kadar olan süreci şöyle anlattı:







"İTO'yu 'Dersaadet Ticaret Odası' ismiyle, 1882'de 2. Abdülhamid Han kurduruyor. Yaklaşık 2 hafta önce İTO Genel Sekreteri Ömer Bal, TRT'ye ulaşarak bu konuyu 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde işlemeyi önermiş. Onlar da beni aradı, yapıp yapamayacağımızı sordu. Tabii ki böyle önemli bir olayı dizimizde işlemek bizi de mutlu ederdi. Bunun üzerine Ömer (Bal) Bey'le detaylarını görüştük ve senaryoyu yazdık. Sonrasında bu konunun işleneceği bölümde İbrahim Çağlar'ın rol alması fikri ortaya çıktı ve İTO'yu kurduran 'İbrahim Efendi' diye bir karakteri canlandırdı."



"Oyunculuğu beklenenin ötesindeydi"



Çağlar'ın dün sabah 10.00'da sete geldiğini aktaran Öğretici, "Senaryoda İbrahim Bey için toplamda 3 sahne yazıldı. Diyaloglarını ezberlemek için kendi el yazısıyla yazmış ve sete çok hazırlıklı gelmiş. Abdülhamid Han'la 2 sahne ve tüccarlarla toplandığı 1 sahnenin çekimlerini yaptık, çok mutluydu. Kızı, damadı ve torunu da sete geldi, birlikte vakit geçirdiler. Ekibe kendi getirdiği baklava ve böreklerden ikram etti, akşam 20.00'ye kadar yönetmenle, oyuncularla ve ekiple muhabbet etti. Onlar için de farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.



Serdar Öğretici, Çağlar'ın oyunculuğunun beklenenin ötesinde olduğunu vurgulayarak, "Ona da söyledik iyi oynadığını. 'Beni motive etmek için mi söylüyorsunuz?' dedi ama gerçekten iyi oynadı. İlk defa oyunculuk yapmasına rağmen oldukça başarılıydı. Ömer Bal da 'İbrahim Efendi'nin yaveri rolünde yer aldı dizide. Zaten İbrahim Beyi çok seviyordu. Vefat haberini alır almaz Ömer Beyi aradım, o da çok üzgündü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.







İbrahim Çağlar kimdir?

1960 yılında İstanbul, Erenköy’de doğan İbrahim Çağlar, aslen Konyalı olup evli ve 2 çocuk babasıydı.

Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Vakıfların dışında AK Parti ve MÜSİAD Kurucu Üyesi olan Çağlar, 2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yaparken, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

İstanbul Ticaret Odası’nda 1999 yılında Meclis üyeliği ile göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.



(ntv.com.tr)

