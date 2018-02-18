İsraf olan ekmekleri değerlendirelim

Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık, ülkemizde her gün dokuz milyon adet ekmeğin israf edildiğini belirterek, nasıl değerlendirileceği konusunda düşüncelerini dile getirdi.

İsraf edilen ekmeğin ülke bütçesine verdiği zarar istatistiklerin verdiği rakam ile yıllık 1 milyar doları bulmakta. Yıllık israf edilen ekmeğin bedeline tekabül eden rakamın sadece yüzde 10’luk dilimine denk gelen 100 milyon dolarlık yatırımla geri dönüşüm tesisleri kurularak israf olan ekmeği tekrar tüketilebilir gıda maddesi olarak piyasaya kazandırılabileceğini ifade eden Selim Açık, şunları söyledi:

‘’Ülkemizde yıllık israf edilen ekmeğin yüzde 65’lik kısmı yani 650 milyon dolara tekabül eden rakama eşit israf olan ekmeğin bakkal, market vb satış noktalarında gerçekleştiğini bu israf edilen ekmeğin ise bayiler den fazla sevkiyattan kaynaklı israftan kaynaklanmaktadır. Satılması için bayilere üretilip tekrar alınarak fırınlara getirilip eritilmeye çalışıldığını bu israf edilen bayat ekmeklerin günümüz teknolojisinde heba edilmesi gerçekten içler acısı bir durum olması biz üreticilerde üzmekte. İsraf ediliyor madem önleyemiyoruz, çözümler üretmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın genelge yayınlatarak Kamu kurumlarının da meselesi haline getirilen ekmek israfına biz üreticiler tedbirler alamıyorsak bağlı bulunduğumuz Gıda Tarım Ve Hayvancılık bakanlığı öncülüğünde diğer bakanlıklarında desteği ile geri dönen ekmeklerin fırınlardan toplatılması, bu toplanan ekmeklerden ise hazır ambalajlı ürünler yapılması mümkün. Ülkemiz genelinde 7 bölgede yıllık israf edilen ekmeğin sadece yüzde 10’luk değeri kadar yatırım ile bu tesisler bölgelere kazandırılabilir. İllerde toplanan ekmekler bölgelere kurulacak tesislere sevk edilerek hazır gıda yapılması sağlanabilir. Bölgesel olarak belirli bütçeler ayrılması durumunda bu proje veya buna benzer projeler üretilerek bayat ekmekler yeniden gıda maddesi haline getirile bilir. Örneğin: Bayat ekmeklerden cips, bayat ekmek gevreği, galeta unu, köfte harcı gibi ürünler üretilerek gerek iç pazarda gerekse de yurt dışına ihracatı yapılabilir.’’

Kurum Haberi



