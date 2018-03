İşte Doğu Ekspresi’nin Kayseri ayağı 

Ülkemizde kurulan en eski demiryolu güzergâhından biri olan Doğu Ekspresi’ne talep her geçen gün artıyor. Son bir aydır biletlerin yok sattığı tren seferlerine özellikle gençlerin ilgisi yoğun. Ankara’dan başlayan seferde tren Kırıkkale’den sonra Kayseri’ye geliyor. Doğu Ekspresi’nin Kayseri ayağını sizler için araştırdık.







Yolculuk kaç saat sürüyor?

Doğu Ekspresi Kayseri’den her gün saat 00.53’te kalkıyor, ertesi gün 18.30’da Kars’ta oluyor. Yani yolculuk toplamda 17,5 saat sürüyor. Kayseri’den binen yolcular Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor. Kars’tan ise saat 08.00’da hareket ediyor ve ertesi gün saat 02.01’de Kayseri’de oluyor.







Bilet var mı?

Kayseri Tren Garı’nda yataklı vagonlarda neredeyse bir aydır yer bulunmazken, normal koltuklu vagonlarda yer oluyor.







Kayakçılar için cazip hat

Doğu Ekspresi’ne özellikle kış aylarında talep oluyor. Sosyal medya paylaşımlarında Kars’a gitmenin en uygun vaktinin Ocak ve Şubat ayları olduğu söyleniyor. Bunun en büyük sebebi ise tren güzergâhının Erciyes (Kayseri), Ergan (Erzincan), Palandöken (Erzurum) ve Sarıkamış (Kars) olmak üzere 4 tane kayak merkezinden geçiyor olması...







Ücret ne kadar?

Doğu Ekspresi’nde Kayseri-Kars güzergâhı 35 TL olarak ücretlendiriliyor ama en az 12 kişi toplu halde bilet alırsa bu rakam 28 TL’ye düşüyor. Biletler internet üzerinden ve 444 8233 telefon numarasından alınabiliyor.







Ek vagon konuldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Doğu Ekspresi’ne talep yoğunluğundan dolayı bazı tur şirketleriyle anlaşılarak vagon ilavesi yapıldığı söylendi.

20 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Doğu Ekspresi'nde her gün için 200 kişilik yer olduğu bildirildi.

Haber: Tuba Köksal