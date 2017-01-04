İşyerinde üşüyen ısıtıcıya başvuruyor Giderek soğuyan havalar nedeniyle birçok işyerinin ısınma ihtiyacı da artıyor. Çalışanlar yeterince ısınamadıkları için farklı işlevlere sahip ısıtıcılar satın alarak bu sorunu çözmeye çalışıyor.

İşyerinin alışveriş yeri Avansas.com'un satış verilerine ve saha araştırmalarına göre özellikle ısıtılması zor, büyük alanlarda çalışanlar ekstra ısıtıcılara ihtiyaç duyuyor. En çok ısıtıcı satın alan sektörleri ise sanayi-üretim, sağlık hizmetleri, perakende-ticaret oluşturuyor.

Bu kış, tüm Türkiye'de önceki yıllara oranla daha soğuk geçiyor. Bu nedenle işyerlerini ısıtmak da bir hayli zorlaşıyor. Açık ofislerde, perakende mağazalarında, depo ve fabrika tarzı büyük alanlarda çalışanlar, bu durumdan kurtulmak için ısıtıcılar satın alıyor. Özellikle kış aylarında, çalışma alanlarının ideal sıcaklıklarda tutulması çalışan verimliliğini ve performansını artıran unsurların başında yer alıyor.

İşyerinin alışveriş yeri Avansas.com'un satış verilerine ve yaptığı müşteri analizlerinin sonuçlarına göre çalışanlar en çok fanlı küçük ısıtıcıları tercih ediyor. Fanlı ısıtıcıları, panel halinde olduğu için daha çok kişinin faydalanabildiği infrared ısıtıcılar ve elektrikli radyatörler takip ediyor. Bununla birlikte daha güneyde ve kıyı kesimlerde bulunan işyerlerinin özellikle kış aylarında yaptığı klima alımları, bu bölgelerde nispeten daha yumuşak geçen kış şartlarına karşı ısınma ihtiyacının klima ile sağlandığını net bir şekilde göstermekte.

En çok ısıtıcı alan sektörleri sırasıyla sanayi-üretim, sağlık hizmetleri, perakende-ticaret, inşaat ve hizmet oluşturuyor. Sanayi-üretim sektörü fabrika, atölye gibi ısıtılması zor, büyük alanlara sahip olduğu için en çok ısıtıcı talebi buradan geliyor. Sektör özelinde ise en fazla ürünü imalat sanayi çalışanları satın alıyor. Sağlık hizmetlerinde ise hastanelerin ve sağlık ocaklarının ısıtıcı talebi bir hayli fazla... Hastane ve sağlık ocağı çalışanları, geceleri acil bölümlerindeki uzun vardiyalar, hastaların ekstra ısınma ihtiyacı, soğuk olması gereken bölümler gibi farklı nedenlerle ısıtıcıya ihtiyaç duyuyor.

Perakende sektöründe ise en çok talep zincir mağazalardan geliyor. Müşteri sirkülasyonu nedeniyle sürekli kapısı açılıp kapanan mağazaların çalışanları üşümemek için ısıtıcı kullanmak zorunluluğunda kalıyor. İnşaat sektöründe inşaat-müteahhitlik firmaları, hizmet sektöründe ise otel-konaklama ve özel güvenlik alanlarında çalışanlar en fazla ısıtıcı satın alanlar arasında başı çekiyor.

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