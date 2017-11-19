Julien hastalığına Fransız kalmadı

Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Julien Sege Renert’a (yaş 29) Özel Magnet hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilgehan Poyrazoğlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hasan Uzer tarafından tüp mide ameliyatı yapıldı. Hasta operasyonun 6. gününde sağlığına kavuşarak taburcu edildi.







Özel Magnet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sait Şener'in yaptığı açıklamada "Büyüyen ve güçlenen kadrosu ile sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Genel Cerrahi Uzmanımız Op.Dr. Bilgehan Poyrazoğlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hasan Uzer' e başarılı bir ameliyatı burada yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte etik, özverili ve kaliteden ödün vermeden büyümeye devam edeceğiz" dedi.







29 yaşındaki hasta Julien Sege Renert ise Tüp mide ameliyatı için bu hastaneyi tercih etme sebebim Op.Dr. Bilgehan Poyrazoğlu'nun ameliyatını gerçekleştirdiği bir kaç hasta ile görüşmem ve tavsiye etmeleri oldu. Op.Dr. Bilgehan Poyrazoğlu'nun mesleki başarısı beni heyecanlandırdı ve kendisine güvendim. Ameliyatım başarılı geçti. Başta Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilgehan Poyrazoğlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hasan Uzer olmak üzere Özel Magnet Hastane yönetimi ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurum Haberi



