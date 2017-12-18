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Kadın gazetecilerin sorunları ele alındı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) tarafından düzenlenen Aralık ayı seminerlerinin üçüncü haftasında kadın gazeteciler konuşuldu.

Kadın gazetecilerin sorunları ele alındı
Eğitim Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe KAÇAUM Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli, KAÇAUM üyeleri ve ERÜ öğretim görevlileri katıldı. Seminerin konuğu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun, ‘Ulusal ve Yerel Televizyon Haberciliği Alanında Kadın Gazetecilerin Duruşu’ başlıklı sunumunda, erkek egemen medyada kadın gazetecilerin durumu, kadın gazetecilerin yaşadığı başlıca sorunlar, kadın gazetecilere biçilen roller, kadın gazetecilere bakış açısı, kadın haberciliği ve kadınların haberlerde temsili konuları üzerinde durdu.

Prof. Dr. Çiler Dursun, sunumunun ardından, katılımcıların sorularını yanıtladı.
 
İHA
 
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