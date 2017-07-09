Kadın girişimciden müthiş buluş

Genç girişimci Şule Başarslan, 2015 yılında kurduğu şirketinde hastane tipi yazılım yaparken, hastanelere gitmekte sorun yaşayan erkeklerin sorunlarına tanık olması üzerine, hamilelik testleri gibi evde kullanılabilecek sperm test cihazı üretmeye karar verdi. Ardından 4 kişilik ekibiyle çalışmalara başlayan başarılı kadın girişimci, Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezindeki mentörlerden ve TÜBİTAK’tan destek alarak projeye başladı. Ev tipi sperm test cihazları 2018 yılından itibaren tüketici ile buluşacak.



Erkekler hastaneye gitmek zorunda kalmayacak

Piyasanın acısını dinleyerek tasarladıkları cihazın, toplumsal cinsiyete dayalı baskılardan dolayı ürologa gidemeyen erkeklere büyük kolaylık sağlayacağını dile getiren Şule Başarslan, “Erkekler hastaneye gitmekte ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Ya sürekli hastaneye gelmek zorundalar ya da hastaneye gelmekte zorluk çeken bir kesim var. Ürologlara gitmemekte ısrarcı olan bir profil de yok değil. Kısırlık deseniz çağımızın sorunu ve ilerleyen dönemlerde daha da artacak. Bütün bu sorunların üzerine ev tipi sperm test cihazını yapmaya karar verdik. Hamilelik testleri gibi, durumunu merak eden erkekler için oluşturduğumuz basit bir test cihazı bu. Korktukları laboratuvara gitmeden ya da çekindikleri süreçlere girmeden, o süreçlerin stresini hissetmeden evde rahatça verecekleri bir örnekle kendilerini test edebilecekler” dedi.



Raporlar yüzde 95 güven aralığı ile oluşturuluyor

Testi yaparken bir yandan teşhis, bir yandan da işin hastane ayağını eve getirerek kolaylık sağladıklarını belirten Şule Başarslan, yüzde 95 güven aralığı ile oluşturdukları raporla da isteyen kişinin tedavi aşamasına geçebileceğini kaydetti.



Kadının üzerindeki baskıyı da kaldıracak

Sperm test cihazının hedef kitlesinin erkekler gibi görünse de, kadınlar için de kolaylık sağlayacağını söyleyen Şule Başarslan, “Hedef kitlemizde sadece erkekler yok, bu dertten muzdarip olan eşleri de var. Çünkü ne yazık ki hastaneye zorla götürülen kesim bir yerde de kadın oluyor. Dolayısıyla bu kit, evdeki baskıyı önleyen bir kit de oldu. Ne kadar kabul etmek istemesek de, çocuk sahibi olamama bizde biraz tabulaştırılmış. Eğer çocuk sahibi olunamıyorsa, hastalıktan ziyade taraflar birbirinde sorun arıyor. Hastalığın kimde olduğunun teşhis edilmesi gerekiyor” diye konuştu.



İlk ürün merak kiti

Proje kapsamında iki test cihazı üreteceklerini kaydeden Şule Başarslan, ilk piyasaya çıkacak ürünün ‘merak kiti’ olduğunu belirtti. Şule Başarslan, ‘merak kiti’ne dair şu bilgileri verdi: “Sperm sayısı her iki ayda bir yenilenip değişen bir olgu. Bugün 5 milyon ise yarın 6 milyon olabilir. Yaşam tarzına, içinde bulunduğu ortama göre de değişebilir. Örneğin sıcaklık değişimleri bunda çok etkili. O nedenle erkeklerin kendilerini sürekli test etmesi lazım. Dolayısıyla değişkenlik gösteren sperm sayısının da kontrol edilmesi gerekiyor. Bu nedenle kişinin yalnızca merakını giderebilecek ya da belli başlı hastalıkları geçirmiş ya da geçirme ihtimali olan erkekler için sunduğumuz ve adına ‘merak kiti’ dediğimiz ikinci bir kit var. Merak kiti diğer kitten daha önce piyasaya girecek. Çünkü daha basit bir alt yapı gerektiriyor. Bu, piyasanın alışkın olmadığı bir cihaz olduğu için önce algıyı uyandırmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz en iyi araç merak kiti. Merak derken sadece kendilerinin merakının giderilmesini kast etmiyoruz, diğer kite olan meraklarını geliştirmeyi de amaçlıyoruz.”



Ürünler 2018’de tüketici ile buluşacak

2017 yılında Kayseri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından, ‘Başarılı Teknolojik Kadın Girişimcilik Ödülü’ne layık görülen Şule Başarslan, iki ürünün de 2018 yılında önce internet üzerinden, daha sonra eczanelerde satışa çıkacağını sözlerine ekledi.



Erkek kısırlık konusunda sorunu kadına yüklüyor

Kayseri Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner de, kısırlık konusunda erkeğin çok fazla sorumluluk almak istemediğini, hastaneye gelirken sorun yaşadığını ifade etti. Kısırlık sorununun yalnızca kadının sorunu olmadığını, nedeninin yarı yarıya kadın ve erkeğe bağlı olduğun dile getiren Doç. Dr. Gökalp Öner, “Ne yazık ki toplumumuzda daha çok kadına sorumluluk yükleniyor. Erkek çok fazla sorumluluk almak istemiyor. Bunun nedenleri arasında da toplum baskısı, erkeğin bu durumu öğrendiği zaman yaşadığı stres ve sıkıntısı, sanki daha çok kadının tek başına gebelik elde edebileceği düşüncesi geliyor. Halbuki gebelikler erkeğin kadının düzenli biçimde ilişkiye girmeleri sonucunda oluyor ve kadın yumurta sayısı kadar erkeğin de sperm sayısı önem taşıyor. Erkekler bize gelirken sıkıntı yaşıyorlar ama yaşamamaları lazım. Çünkü bu sorun yalnızca kadının değil, erkek ve kadının birlikte aşması gereken bir sorun. Çocuk istemi önemli bir şey ve bunun tek taraflı kadına yüklenmesi yanlış olur. Erkeğin de sorumluluk alarak, kendisine yapılan testleri ve muayenesini mutlaka olması gerekiyor” diye konuştu.



Tedavi kadına uygulanmak zorunda kalıyor

Genetik nedenler, inmemiş testis, hormonal bozuklukların yanı sıra en sık görülen kısırlık nedeninin, varikosal adı verilen testise giden venlerin aşırı büyümesi ve genişlemesi ve buna bağlı ısı artışından kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Gökalp Öner, “Aslında bu çok basit, hem ilaç hem de cerrahi tedavi ile sonuçlandırılabilecek bir şey. Ama erkekler bu muayeneden kaçındıkları ve sperm tahlili vermekten çok hoşnut olmadıkları için bu tedaviler aksıyor. Aksadığı zaman da biz sadece kadını değerlendiriyoruz, bu sefer ilaç tedavilerini kadınlara uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.