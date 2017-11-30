Kadına şiddet durdurulamıyor



Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin medya yansımalarını inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında 2016 yılında kadına şiddet ile ilgili 19 bin 858 haber yapılırken bu rakam 2017 yılında 16 bin 505 oldu. Cinayet sayılarında artış olmasına rağmen haber sayısının geçtiğimiz yıla göre düşük olması akıllara soru işaretlerini getirdi. Medyaya yansıyan haberlerde ise dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Öldürülen kadınların büyük bir kısmının koruma kararı olmasına rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. ITS Medya'nın incelemesine göre ise kadın cinayetleri ve kadına şiddet yıl içinde, internet mecrasında 68 bin 335 haberle konuşuldu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, 2016 yılında 328 olan kadın cinayetleri, 2017'nin Ocak-Ekim arası döneminde 338 oldu.



Fiziksel şiddet en çok Güneydoğu’da



TÜİK'in Aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre, eşler arasında anlaşmazlık olduğunda erkeklerin yüzde 75,3'ü, kadınların yüzde 66.2'si eşlerine seslerini yükselterek tepki verdi. Erkeklerin yüzde 55.1'i, kadınların ise yüzde 64.2'si eşleri ile anlaşmazlık durumunda sessiz kaldı. Eş ile anlaşmazlık durumunda erkeklerin yüzde 3,6'sı, kadınların ise yüzde 2.4'ü eşlerine fiziksel şiddet uyguladı. Fiziksel şiddet uygulama oranı en yüksek olan bölge Güneydoğu Anadolu olurken, bu bölgede erkeklerin yüzde 8,6'sı, kadınların yüzde 7.5'i eşlerine fiziksel şiddet uyguladı.

Erkeklerde fiziksel şiddet uygulama oranının en düşük olduğu bölge yüzde 1.7 ile Ege olurken, kadınlarda bu oran yüzde 0.7 ile Doğu Marmara (Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya Düzce, Bolu, Yalova) olarak kayıtlara geçti.



Kurum Haberi



