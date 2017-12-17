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Kadınlar Çarşısı heykeline bakım

Ticaret Odası tarafından 2003 yılında yaptırılan ve Kazancılar Çarşısı girişinde bulunan Kayseri Kadınlar Çarşısı Heykeli iki cephesinde yer alan tabelaları yenilendi ve heykelin bakım çalışması için ön tespitler yapıldı. 

Kadınlar Çarşısı heykeline bakım

Kayseri Kadınlar Çarşısı; Kurtuluş Savaşında Kayserili anaların, "Ben şehit anasıyım. Diğer askerler de benim evladımdır. Kızımın çeyizinden şu esvapları çam sakızı çoban armağanı olarak vereceğim." diyerek başlattığı ve diğer Türk analarının da destek verdiği kampanya ile elde edilen gelir ile milli mücadeleye cephane alınarak cepheye bizzat kadınlar tarafından sevkiyatının başlatıldığı saygın bir mekan olarak biliniyor.

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Ticaret OdasıKazancılar ÇarşısıKadınlar Çarşısı Heykeli
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