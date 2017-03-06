Kadınlar yanlış alanlarda iş arıyor

Eleman.net verilerine göre iş arayan kadınlar

Kadınların En Fazla Başvuru Yaptığı Sektörler Eğitim 11,35% Hizmet / İşletme Servisi 6,08% Mağazacılık / Perakendecilik 5,95% Gıda 5,13% İnşaat 3,45% Çağrı Merkezi 3,26% Tekstil 3,25% Danışmanlık 3,19% Sağlık / Hastane 3,19% Bilgisayar / BT / Internet 2,56%

Kadınlar İçin En Fazla İlan Yayınlanan Sektörler Hizmet / İşletme Servisi 14,08% Gıda 7,39% Mağazacılık / Perakendecilik 6,52% Eğitim 4,62% Tekstil 3,99% Restorancılık 3,65% İnşaat 3,24% Elektrik ve Elektronik 2,75% Bilgisayar / BT / Internet 2,62% İmalat 2,29%

Kadınların En Fazla Başvuru Yaptığı Bölümler Muhasebe 8,31% Eğitim 7,23% Sekreterlik 6,68% Satış 5,25% Çağrı Merkezi 4,46% Ön Muhasebe 2,96% Halkla İlişkiler 2,54% Aktif Satış 2,11% Mağaza Satış 1,84% Güvenlik 1,75%

Kadınlar İçin En Fazla İlan Yayınlanan Bölümler Güvenlik 9,28% Satış 5,85% Muhasebe 5,46% Temizlik 3,74% Gıda 2,95% Üretim 2,83% Eğitim 2,81% Çağrı Merkezi 2,33% Sekreterlik 2,01% Depo 1,98%

Kadın İş Arayanların Eğitim Durumları Lisans (Üniversite) 31,82% Lise 28,73% Ön Lisans (Yüksekokul) 22,79% İlköğretim 6,91% Yüksek Lisans (Master) 2,49% Doktora (PHD) 0,13%

Kadın İş Arayanların Yaş Dağılımı 26-30 32,99% 20-25 27,31% 31-35 16,58% 36-40 9,59% 41-45 5,14% 18-20 3,68% 46-50 2,50% 51 ve üzeri 1,92%

Kurum Haberi

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Eleman.net’in konuya ilişkin verilerini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar, iş arayanların yüzde 44’ünü kadın adayların oluşturduğunu söyledi. Duyarlar, 2016 yılında Eleman.net üzerinden işe yerleştirilen kadın adayların yüzde 22 oranında arttığına dikkat çekti. Kadınlar yüzde 11,3 ile en çok eğitim sektöründe iş ararken, kadınlar için en çok iş ilanı yayınlayan sektör hizmet/işletme servisi oldu.2016 yılı verilerine göre, OECD ülkeleri arasında kadınların istihdama katılım oranının en düşük kaldığı ülkenin Türkiye olduğunu belirten Duyarlar, “Yüzde 83,9 ile en yüksek oran İzlanda’da iken, Türkiye yüzde 31,1 ile ne yazık ki son sırada bulunuyor. OECD ortalamasının neredeyse yarısına karşılık gelen bu oran, istihdam seferberliği başlatılan ülkemizin bu konuya daha çok odaklanması gerektiğini gösteriyor. Türkiye'deki kadın istihdamına genel olarak baktığımızda, işgücüne katılımın arttığını ancak yeterli iş olanağı sağlanamaması nedeniyle kadınlardaki işsizlik rakamlarının da 2015 yılına göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. TÜİK'in açıkladığı Kasım 2016 istihdam rakamlarına göre, kadınlarda işgücüne katılanların sayısı 468 bin kişi artarken, sadece 110 bini istihdam edilebilmiş” dedi.Kadın çalışan istihdamının düşük kalmasının önemli bir nedeninin de yanlış alanlara başvuru yapmak olduğuna değinen Duyarlar, “Eleman.net verilerinin de işaret ettiği gibi, kadınların en çok iş başvurusu yaptıkları sektörler ile kadınlar için en çok ilan yayınlayan sektörler tam olarak örtüşmüyor. Piyasanın ihtiyaçları ile adayların beklentileri farklı olunca, bu da istihdam rakamlarına yansıyor” diye konuştu.KOBİ’ler özelinde mavi yakalı ve ara kademe çalışanlara odaklanan Eleman.net’in verilerine göre, halen iş arayan kadınların yüzde 31,8’i üniversite, yüzde 28,7’si lise mezunu. Yüzde 33’ü 26-30, yüzde 27’si 20-25 yaş aralığında olan kadınların en çok iş başvurusu yaptıkları sektörler eğitim, hizmet / işletme servisi, mağazacılık / perakendecilik, gıda ve inşaat olarak sıralanıyor. Muhasebe, eğitim, sekreterlik, satış ve çağrı merkezi en çok başvurulan bölümler olarak öne çıkıyor. Kadınlar için en fazla iş ilanı yayınlanan bölümler ise güvenlik, satış, muhasebe, temizlik ve gıda.