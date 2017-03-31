Kadraja girebilmek için yapmadığını bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ortak proje ile ilkokullar ve ortaokullar arasında oyun turnuvaları düzenlendi. Çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulup sokaklarda oyun oynama alışkanlığının yeniden kazanılmasının hedeflendiği turnuvalara katılan ilkokul öğrencileri eski adıyla 'tombik' olan çanak kategorisinde, ortaokul öğrencileri ise 'yakar top' kategorisinde yarıştı.

Turnuva hakkında bilgiler veren Geleneksel Çocuk Oyunları İl Koordinatörü Mahmut İncetürkmen, "Etkinliğimiz Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor. Amacımız çocuklarımızın elektronik eşyalardan uzaklaşarak asosyal olmaktan kurtulması ve sokağa çıkması. Turnuva kapsamında her okul kendi takımını belirliyor. Takımlar belirlendikten sonra ilçelere bağlı okullar kendi aralarında bir turnuva düzenliyor. İlçe birincileri ise 16 takımlık il turnuvasında birincilik için yarışacak. Kayseri’de turnuvaya 450 okul katıldı" şeklinde konuştu.



Yapmadığını bırakmadı

İl Koordinatörü Mahmut İncetürkmen'in röportaj verdiği esnada bir çocuk, kameranın kadrajına girebilmek için yapmadığını bırakmadı. Röportaj sırasında birkaç sefer İncetürkmen'in arkasından gelen çocuk ilginç görüntüler oluşturdu.