Kahramanlıkları dillere destan olmuş millet

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi programa katılmak için geldiği Kayseri'de, Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Çerkes Kültür Festivaline katıldı. Burada festivale katılan Kayserililere seslenen Bakan Özhaseki, Çerkes kültürünün Anadolu medeniyetleri açısından önemine değindi. Tarih kitaplarına olan merakını da anlatan Bakan Özhaseki, konuşmasında Çerkes tarihine yönelik okuduğu bir kitaptan da bahsetti. Özhaseki, "Çerkes tarihine ilişkin okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyen 'Çerkes'te Sürgün Hikayeleri' isimli bir kitaptı. Bir delikanlı büyüklerinden duyduğu hikayeleri anlatıyordu. Orada bir hikayede her dolunayda dama çıkarak dolunayı izleyen birinden bahsedilir. Bir gün dolunayı izleyen büyüğüne neden her ay dolunayı izlediğini soran küçük bir çocuk şu cevabı alır: 'Biz Rusya’dan sürgün edildiğimizde Anadolu'ya gönderiliyorduk. Gelen küçük teknelere, takalara 20 kişi 30 kişi bindiriliyoruz. Gidenlerin ailesinin bir kısmı dışarıda kalıyor. Benim ailem de başka bir tekneyle gitti. Ayrılırken kız kardeşimle belki birbirimizle bir daha görüşemeyiz her dolunay çıktığında dolunaya bakıp birbirimizi hatırlayalım demiştik" diye konuştu.





"Anadolu mazlumların sığınma coğrafyasıdır"

Konuşmasında tarihte yaşanan olayların tekrar yaşanmaması temennisinde de bulunan Bakan Özhaseki, "Bu acıları Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah bu vatanda hepimiz birlik beraberlik ve muhabbet içinde yaşarız. İçinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası tüm mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Balkanlarda, Arap coğrafyasında bunalan kardeşlerimiz bu coğrafyaya gelmiştir. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Düşünün, çocuğunuzun elinden tutmuşsunuz bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz, sadece canınızı kurtarmayı düşünüyorsunuz. Kolay mı. Aynı şekilde Kafkaslardan Çerkes kardeşlerimiz geldi. Tüm harplerde gidip aynı vatanı savunmuşuz. Çerkes kardeşlerimizin kahramanlıkları dillere destan olmuş. Coğrafyamızın kıymetini biliyoruz ancak son bir yılda yaşananlar hepimizin içinde acı olarak duruyor" ifadelerini kullandı.





"Güçlü olduğumuzda aramıza kimse giremez"

Festivalde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Özhaseki, geride kalan bir yıl içinde tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren olayların meydana geldiğini dile getirdi. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin aynı anda birden fazla terör örgütüyle mücadele ettiğini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Yıllardır mücadele ettiğimiz PKK belası geçen yıl çukurlar kazıp paçavralarını bayrak diye asarak bağımsız devlet kurma hayaliyle ortaya çıktı. Hamdolsun bu tehlikeyi atlattık. Evlatlarımıza kurşun sıkan canileri kazdıkları çukura gömdük. Bir daha da ayağa kalkamayacaklar. FETÖ diye bir bela atlattık. Hepsinden beter çıktı. Senelerce içimizde durarak hareket ettiler. Bizler hizmet eriyiz, çocuklarınızı verin okutalım dediler. Bir gecede kurt adama dönüşüp, Meclis'i, Beştepe'yi bombaladılar. Masum insanlara kurşun yağdırdılar. İtiraflarında anladık ki niyetleri asla hizmet değilmiş. O masum insanlara kurşun sıkanlar bunun hesabını verecekler. Bir de DEAŞ adında uyduruk bir proje örgüt piyasaya çıktı. Tarihsel geçmişe baktığımızda öyle bir cemaat yok. O örgütü bahane ederek on bin yirmi bin kilometre uzaktan gelip Suriye'ye müdahale ediyorlar. Batılı ülkelerin ekonomik boğma hareketiyle karşı karşıya kaldık. Bizim ülkemizin onuru her şeyin üzerinde. Bundan asla taviz vermeyiz. Biz bir olacağız beraber olacağız. Özel yaşamlarımızdan dolayı tüm kardeşlerimiz farklı bir yaşamı tercih edebilirler. Bunlar asla ayrılık sebebi olamayacak. Aramıza kimse giremeyecek. Çok çalışacağız gayret edeceğiz. Biz güçlü olduğumuzda kimse bize ilişemez."

