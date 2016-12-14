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Kalıcı yaz saati uygulamasına ayar

Bakanlık, kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin şikayetler üzerine konuyu yeniden inceleyip kararı revize edecek.

Kalıcı yaz saati uygulamasına ayar

Saatlerin geriye alınmaması, yaz saatinin sabit kalması beraberinde birçok sorunu getirdi. Mesainin havanın aydınlanması ile başlaması hedeflense de, ancak hesaplar tutmadı ve insanlar gün aydınlanmadan yola çıkmaya başladı. Artık sabah namazı işe gidiş vaktiyle çakışıyor. Avrupa'daki bazı maçlar Türkiye'de iki gün sürüyor. Küresel borsalarla senkron zorluğu yaşanıyor.

UYGULAMA YENİDEN İNCELENECEK

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyu yeniden değerlendirme kararı aldı.

İNCELEMEYE GÖRE ADIM ATILACAK

Uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini açıklayan bakanlık yetkilileri, buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini söyledi.

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