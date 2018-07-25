Kalp Ameliyatı Sonrası İyileşmeyi Hızlandıran 8 Kural Kalp-damar hastalıkları, ülkemizde ve dünyada yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olarak ilk sırada yer alıyor. Kalp hastalıklarının tedavisinde birçok farklı yöntem kullanılırken, bazı hasta gruplarında ameliyat altın standart olarak öne çıkıyor. Açık kalp ameliyatı olan hastalar, sağlıklarına kavuşsalar da cerrahi sonrası kaliteli yaşam için bazı kurallara uymaları gerekiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Binali Mavitaş, kalp ameliyatından sonrası iyileşmeyi hızlandıran 8 kural hakkında bilgi verdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:15