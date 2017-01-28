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Kan bağışı kampanyasına destekler sürüyor

Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Acıbadem Kayseri Hastanesi çalışanları da destek verdi. Acıbadem Kayseri Hastanesi Direktörü Dr. Ömer Akbeyaz, kan vermenin pek çok kişinin hayatta kalmasını sağladığını söyleyerek kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Kan bağışı kampanyasına destekler sürüyor
 
Acıbadem Kayseri Hastanesi sağlık konusundaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasında Acıbadem Kayseri Hastanesi çalışanları kan bağışı için gönüllü oldu. Acıbadem Kayseri Hastanesi Yunus Bekir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Acıbadem Kayseri Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, hastane çalışanları ve hasta yakınları katıldı.
“Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir”
Dr. Ömer Akbeyaz, kan bağışının önemi ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen kampanya hakkında şunları söyledi: “Kan vermek birçok insanın hayatta kalmasına, hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Kan bağışında gönüllü kan bağışçısı sayısını artırmak büyük önem taşıyor. Gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Acıbadem Kayseri Hastanesi çalışanları olarak Kızılay ile işbirliği yaptık ve kan bağışında bulunduk. Unutmayalım ki bir gün bizim de bağışlanan kanlara ihtiyacımız olabilir.”
Kurum Haberi
 
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