Kan ve gözyaşının hiç dinmediği yıl: 2016

Yazılı yapılan açıklamada Calasın, “Ülkemizde geçtiğimiz günlerde Adana Aladağ'da 12 yurt öğrencisinin ihmal sonucu çıkan yangında hayatını kaybetmesi yine Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki yurt yangının da 6 kişinin ölümü ve son olarak Kahramanmaraş'taki yurt yangını da bu yılın son aylarında yaşadığımız acı olaylardan bir kaçı. Bütün bu olaylar gösteriyor ki kamu yurtlarında ve özel yurtlarda daha sıkı denetimler yapılmalıdır. Ayrıca Olaylarda ihmali bulunanlar hakkında da gerekli hukuki işlemler ivedilikle yapılmalıdır.” dedi.
“10 Aralık gecesi ise İstanbul Vodafone Arena stadı yakınında düzenlenen bombalı araç saldırısı ile Maçka Parkı'ndaki canlı bomba saldırısında 34 ‘ü emniyet mensubu, 9’u sivil ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi olmak üzere 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 155 kişi de yaralanmıştır.” diyen Calasın, “Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” açıklamasında bulundu.
Teröre lanet
Calasın açıklamalarına şöyle devam etti;
“10 Aralık günü tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlandığı bu gecede ülkemizi yasa boğan bu ihanet çetesinin köklerini maalesef batı ülkeleri beslemektedir. İnsan haklarına bağlılığını her fırsatta dile getiren sözde batılılar, PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmelerine rağmen, Avrupa’nın başkentlerinde çadır açmaları, kırmızı bülten ile arananların caddelerinde sallana sallana gezmeleri eylem yapmaları, yine batılı liderler tarafından muhatap kabul edilerek saraylarda ağırlanmaları batılı ülkelerin gerçek yüzlerini ortaya koymaktadır.
Mazlumder Kayseri Şubesi olarak başta PKK/TAK terör örgütünün bu vahşi terör eylemlerini lanetliyoruz. İnsanın en temel değeri olan yaşama hakkını hedef alan bu ve benzeri saldırılar karşısında vicdanını kaybetmemiş insanlığı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Katliamın sorumlularının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini ve benzer katliamların bir daha yaşanmaması için ilgilileri de daha tedbirli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca kamu ve özel yurt denetimlerinin daha sağlıklı yapılmasının insan ölümlerini engelleyici ciddiyet ve titizlikte yapılmasını talep ediyoruz.”
Kurumsal Haber
“10 Aralık gecesi ise İstanbul Vodafone Arena stadı yakınında düzenlenen bombalı araç saldırısı ile Maçka Parkı'ndaki canlı bomba saldırısında 34 ‘ü emniyet mensubu, 9’u sivil ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi olmak üzere 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 155 kişi de yaralanmıştır.” diyen Calasın, “Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” açıklamasında bulundu.
Teröre lanet
Calasın açıklamalarına şöyle devam etti;
“10 Aralık günü tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlandığı bu gecede ülkemizi yasa boğan bu ihanet çetesinin köklerini maalesef batı ülkeleri beslemektedir. İnsan haklarına bağlılığını her fırsatta dile getiren sözde batılılar, PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmelerine rağmen, Avrupa’nın başkentlerinde çadır açmaları, kırmızı bülten ile arananların caddelerinde sallana sallana gezmeleri eylem yapmaları, yine batılı liderler tarafından muhatap kabul edilerek saraylarda ağırlanmaları batılı ülkelerin gerçek yüzlerini ortaya koymaktadır.
Mazlumder Kayseri Şubesi olarak başta PKK/TAK terör örgütünün bu vahşi terör eylemlerini lanetliyoruz. İnsanın en temel değeri olan yaşama hakkını hedef alan bu ve benzeri saldırılar karşısında vicdanını kaybetmemiş insanlığı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Katliamın sorumlularının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini ve benzer katliamların bir daha yaşanmaması için ilgilileri de daha tedbirli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca kamu ve özel yurt denetimlerinin daha sağlıklı yapılmasının insan ölümlerini engelleyici ciddiyet ve titizlikte yapılmasını talep ediyoruz.”
Kurumsal Haber