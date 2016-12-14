Kan ve gözyaşının hiç dinmediği yıl: 2016 Mazlumder Kayseri ŞubeSİ Başkan Yardımcısı Kahraman Calasın, 2016 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Hem dünyada hem de ülkemizde insan hakları adına sadece kan ve gözyaşı vardı.” ifadelerini kullandı.

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:13