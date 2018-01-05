Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Kangal köpeği ısırmaz, teslim alır'

Dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin asayiş devriye köpeği olarak kullanılmaya başlanması Kangal köpeğinin ana vatanı Sivas'ta üreticiyi memnun etti.

'Kangal köpeği ısırmaz, teslim alır'

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve akbaş yetiştirme projesi" kapsamında Kangal köpeklerinin ilk görevine yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda çıkması, Kangal köpeğinin ana vatanı Sivas'ta memnuniyetle karşılandı.



İri cüssesi, cesareti ve çevikliği, zekiliği, sahibi ve görevine sadakatiyle dünyaya ün salan Kangal köpekleri, güvenlik güçlerince özellikle toplumsal olaylarda asayiş devriye köpeği olarak kullanılmaya başlandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan "Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve akbaş yetiştirme projesi" kapsamında yetiştirilen Kangal köpekleri, Taksim Meydanı'nda ilk kez görev aldı. (AA)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KangalKÖPEKIstanbulAKBAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.